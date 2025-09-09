Libero logo
Almasri
Flotilla
Francia

Di tendenza

Marine Le Pen stronca Macron: "L'ultima cartuccia, chi sarà premier dopo Lecornu"

martedì 9 settembre 2025
Marine Le Pen stronca Macron: "L'ultima cartuccia, chi sarà premier dopo Lecornu"

2' di lettura

La Francia è stufa: lo sono i francesi, che domani scenderanno in piazza con Bloquons tout contro l'austerità ma soprattutto contro le politiche di Emmanuel Macron. E lo sono le opposizioni, che dopo aver sfiduciato il secondo premier nel giro di un solo anno (prima Barnier, durato 3 mesi, e lunedì Bayrou, 9 mesi) si ritrovano a Matignon un altro improbabile presidente del Consiglio, Sebastien Lecornu. Frutto dell'ostinazione dell'Eliseo, già causa della crisi politica e dello scioglimento delle camere del giugno 2024, dopo il flop alle elezioni europee. 

"Il Presidente sta sparando l'ultima cartuccia di macronismo, rintanato nella sua ristretta cerchia di fedelissimi", ha scritto Marine Le Pen, leader Rassemblement National su X. "Dopo le inevitabili elezioni legislative, il primo ministro si chiamerà Jordan Bardella", ha aggiunto riferendosi al suo numero 2. Dal canto suo, il delfino di Le Pen ha chiarito che Lecornu sarà giudicato sulle decisioni che prenderà. "Non è una questione di individui o di casta, ma di politiche perseguite: giudicheremo, senza illusioni, il nuovo primo ministro in base ai suoi meriti, alle sue azioni, alle sue politiche di bilancio per la Francia", ha spiegato Bardella su X. 

Macron ha scelto: Lecornu nuovo premier. Tra poche ore inferno in Francia

La Francia resta senza premier per poco più di 24 ore: il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha scelto S...

Stessa musica da sinistra, con Jean-Luc Melenchon che commenta alla velocità della luce la (annunciata, per la verità) nomina di Lecornu. Il leader della France Insoumise ha ancora una volta chiesto al presidente Macron di dimettersi. "Solo la partenza di Macron stesso può mettere fine a questa triste commedia del disprezzo per il Parlamento, gli elettori e la decenza politica", ha scritto il leader del Lfi su X.

Missione impossibile Lecornu premier e già mazziato: "Cosa gli ha chiesto Macron all'Eliseo"

Dopo Bayrou Macron ha scelto: Lecornu nuovo premier. Tra poche ore inferno in Francia

Orrore in moschea Francia, teste di maiale mozzate e la scritta "Macron": orrore in moschea

tagmarine le pensebastien lecornuemmanuel macronjordan bardella

Missione impossibile Lecornu premier e già mazziato: "Cosa gli ha chiesto Macron all'Eliseo"

Dopo Bayrou Macron ha scelto: Lecornu nuovo premier. Tra poche ore inferno in Francia

Orrore in moschea Francia, teste di maiale mozzate e la scritta "Macron": orrore in moschea

ti potrebbero interessare

3072x2048

Lecornu premier e già mazziato: "Cosa gli ha chiesto Macron all'Eliseo"

3072x2048

Macron ha scelto: Lecornu nuovo premier. Tra poche ore inferno in Francia

5129x2913

Francia, teste di maiale mozzate e la scritta "Macron": orrore in moschea

3072x2048

Bayrou si è dimesso. Voci sul colpo di scena: chi può nominare Macron