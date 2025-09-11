Omicidio Kirk, trovato il fucile nel bosco. Le scritte sulle pallottole. È caccia all'uomo

L'arma con cui è stato ucciso Charlie Kirk è stata ritrovata in un bosco: Robert Bohls, agente speciale responsabile dell'Fbi ha affermato in conferenza stampa che si ritiene che l'assassino del 31enne attivista conservatore e influencer d'area trumpiana abbia utilizzato un fucile a otturatore girevole-scorrevole ad alta potenza. "Il fucile è stato recuperato in una zona boscosa dove il killer si è dato alla fuga", ha aggiunto Bohls. L'arma verrà analizzata dal laboratorio dell'Fbi. Gli investigatori hanno anche raccolto "l'impronta delle calzature, l'impronta del palmo della mano e le impronte dell'avambraccio per analizzarle", ha precisato Bohls. Lo riporta Nbc News.
Kirk, famoso anche sui social per le sue tesi a sostegno del movimento Maga e fondatore della influentissima organizzazione Turning Point Usa, è stato ucciso durante uno dei suoi tanti incontri con gli studenti, alla Utah Valley University. Un attentato che ha sconvolto gli Stati Uniti e il mondo intero, rilanciando l'allarme sulla tenuta della democrazia e della libertà d'opinione proprio in America, dove viene considerata sacra.
Europarlamento, sfregio a Charlie Kirk: esplode la rivolta, caos in AulaLa presidenza dell'Eurocamera ha respinto la richiesta, avanzata dagli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn, di osse...
Gli investigatori hanno trovato munizioni incise con espressioni tipiche dell'ideologia transgender e antifascista all'interno del fucile del presunto killer. Il fucile era avvolto in un asciugamano con un bossolo ancora in canna, hanno riferito le fonti. Nel caricatore c'erano anche tre colpi non sparati. Tutti riportavano le stesse scritte. Kirk stava discutendo con uno studente sulle sparatorie di massa che coinvolgono persone transgender quando è stato preso di mira dal suo assassino.
Alan Friedman, l'agghiacciante commento sull'assassinio di Charlie KirkNegli Stati Uniti c'è ancora la confusione sulle indagini sull’attentato che ha causato la morte del gi...
Il Commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, Beau Mason, ha dichiarato che il sospettato ha l'apparenza di uno studente del college ed è arrivato nel campus intorno a mezzogiorno, poi è salito sul tetto di uno degli edifici attorno al cortile e ha sparato il colpo mortale con il fucile. Il video non è stato reso pubblico poiché gli investigatori stanno lavorando all'identificazione del sospetto, mentre continuano la caccia all'uomo.
Piergiorgio Odifreddi, orrore assoluto: "Sparare a Luther King o Trump è diverso"Neanche il tempo di rendersi conto di quanto accaduto ieri sera nello Utah - Stati Uniti -, in Italia è già...
In ogni caso, fanno sapere le autorità, l'assassino non si nasconde nel bosco. "Abbiamo attraversato quei boschi e li abbiamo messi in sicurezza", ha detto Bohls in conferenza stampa. "Per quanto riguarda la comunità, posso dirvi che si è trattato di un attacco mirato. Non crediamo che la comunità sia a rischio. Stiamo mettendo in campo ogni risorsa per trovarlo e ci riusciremo".