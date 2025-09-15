Sanchez travolto da Israele: "Vergogna di Spagna"

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha definito il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e il suo governo una vergogna per il Paese, in seguito alle proteste pro-palestinesi a Madrid di domenica. "Qualche giorno fa, il primo ministro spagnolo ha espresso rammarico per non avere una bomba atomica per 'fermare' Israele. Oggi ha invitato i manifestanti a scendere in piazza. Una folla pro-palestinese ha ascoltato gli slogan incendiari e ha interrotto la corsa ciclistica della Vuelta. Di conseguenza, un evento sportivo che è sempre stato motivo di orgoglio per la Spagna è stato annullato. Pedro Sanchez e il suo governo sono una vergogna per la Spagna", ha scritto Sa'ar su X.