Pedro Sanchez, il vero miracolo spagnolo: è ancora premier

Gira e rigira dietro le “straordinarie” performance economiche della Spagna del socialista Pedrito Sanchez c’è sempre una furbata del suddetto, un vero mago nel vendere per oro quel che è metallo di bassa lega. L’ultima in ordine di tempo l’ha scovata la Corte dei Conti spagnola che ha rilevato un utilizzo improprio da parte di Madrid dei fondi stanziati dalla Ue per la ripresa economica dopo il Covid. In soldoni il governo socialista, che tanta impressione desta alla nostra sinistra boccalona, ha deviato 2,389 miliardi dal famoso Next Generation Eu per coprire i buchi del sistema pensionistico nazionale, in particolare per per finanziare le pensioni dei dipendenti pubblici e gli integrativi della minima. Secondo El Mundo, che è entrato in possesso dei «file di modifica del bilancio» inviato dal Ministero del Tesoro al Congresso dei Deputati, a tale cifra «ufficiale» andrebbero aggiunti altri 8,5 miliardi che il governo socialista «ha distratto» sfruttando la proroga del bilancio 2023 attualmente in vigore.

La Commissione europea aveva creato il Fondo per la ripresa e la resilienza, che è il fulcro del Next Generation, con l'obiettivo di rilanciare l’economia europea dopo la pandemia e di sfruttare la crisi per trasformare strutturalmente le economie europee. In sostanza quei soldi avrebbero dovuto essere investiti in progetti che riguardano la trasformazione digitale e verde, nonché per creare di posti di lavoro, e nel regolamento è scritto testualmente che lo strumento «non deve sostituire la spesa nazionale ordinaria, salvo in casi debitamente giustificati». La Spagna ha ricevuto finora circa 55 miliardi di euro, dei 79,854 preventivati, convogliati in un piano industriale che comprende 12 progetti, ma secondo la Dichiarazione dei Conti dello Stato relativa al 2024 non tutti quei soldi sono finiti dove avrebbero dovuto.

Il Tesoro sostiene che tale «deviazione di fondi» riguarda eccedenze non vincolate e che comunque il piano concordato con la Ue verrà portato a termine nei termini previsti. I popolari spagnoli e Vox hanno invece subito segnalato l’irregolarità alla Commissione europea, sempre piuttosto compiacente nei confronti di Madrid, la quale per non smentirsi ha comunicato di essere «in contatto con le autorità spagnole», ma che è «del tutto possibile» che un Paese «anticipi» la liquidità derivante dai fondi per spese interne. Non la pensa così la Corte dei conti europea che mercoledì scorso ha pubblicato una relazione in cui si sottolineano «carenze» nelle informazioni pubblicate da Madrid in merito ai maggiori beneficiari dei fondi europei. In sostanza il governo spagnolo ha pubblicato tali dati indicando le risorse che ha mobilitato o stanziato per i beneficiari, ma non le somme che hanno effettivamente ricevuto.

A Bruxelles però già si dice che in un modo o nell'altro Sanchez quei soldi dovrà restituirli. Il presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo Andreas Schwab (Cdu-Ppe) ha dichiarato che è «assolutamente inaccettabile utilizzare fondi europei per coprire i problemi di bilancio del sistema pensionistico nazionale», sottolineando che «il Parlamento europeo ha l’obbligo di tutelare gli interessi dei contribuenti europei» e lo farà anche in questo caso.

La furbata di Sanchez si aggiunge a una serie infinita di altri espedienti finiti male di cui solo la sinistra italiana riesce a meravigliarsi. Uno di questi è stato segnalato recentemente dal sito “Periodico de la energia” che racconta come Madrid abbia creato un impero di energia solare ed eolica da oltre 50mila megawatt che il sistema elettrico nazionale manco riesce ad assorbire, con il risultato che solo un terzo dell’energia prodotta produce reddito. Ma la madre di tutte le furbate di Sanchez è sicuramente quella riguardante la crescita del Pil che secondo stime varie veleggia attorno al 2,5%.

Quello che sembra un dato eccezionale rispetto agli altri Paesi europei è in realtà una crescita di bassa qualità, frutto di una strategia truffaldina basata sull’immigrazione di massa e di fatto su un aumento della popolazione e di lavoratori a basso costo. Secondo i dati ufficiali di quest’anno la popolazione spagnola è arrivata alla cifra record di 49,5 milioni, destinata a diventare oltre 50 milioni dopo la regolarizzazione di 800mila clandestini in corso in questi mesi. Di questi oltre 10 milioni sono nati all’estero, gli unici che hanno tratto beneficio dalla crescita farlocca di Sanchez.