Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Il Cremlino alza il tiro: "La Nato è in guerra contro la Russia"

di Ignazio Stagnolunedì 15 settembre 2025
Il Cremlino alza il tiro: "La Nato è in guerra contro la Russia"

(Ansa)

2' di lettura

Il livello dello scontro tra la Russia e la Nato sta per superare il livello di guardia. Le parole che arrivano da Mosca non sono tenere e aprono una frattura ancora più profonda tra il Patto Atlantico e il Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia, questo è ovvio e non ha bisogno di prove", ha affermato Dmitri Peskov, commentando le affermazioni del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski che durante la sua visita a Kiev ha dichiarato che "la Nato non è in guerra con la Russia".

In ogni caso, ha inoltre detto Peskov, "la Russia rimane aperta e pronta al dialogo", anche se "L'Europa non vuole prestare attenzione alla necessità di risolvere le cause profonde del conflitto in Ucraina".

Romania, "droni russi sorvolano il cielo": attivata l'allerta massima

Ancora tensione in Europa. Romania e Polonia hanno attivato l'allerta aerea a causa della minaccia di droni russi ch...

Il portavoce del Cremlino ha quindi ribadito quanto già detto nei giorni scorsi, ovvero "l'evidenza" che "il processo negoziale attualmente è in pausa". Peskov ha inoltre aggiunto che un eventuale vertice di pace dovrebbe essere "ben preparato" ma "Kiev e l'Europa non sono pronte a perseguire questa preparazione", il che renderebbe il negoziato "assolutamente inutile. E noi, a nostra volta, diciamo che tali incontri, così come qualsiasi contatto al più alto livello, dovrebbero essere ben preparati in modo da rendere effettivi quegli sviluppi elaborati in anticipo a livello di esperti. Ma non c'è la disponibilità a farlo, né da parte del regime di Kiev, né da parte degli europei", ha detto Peskov ai giornalisti. Insomma, forse come non mai, la tensione tra l'Occidente e Mosca è alle stelle. 

Su Kiev i lettori del “Fatto” fanno la festa alla Schlein

Bordate di fischi. «Buu! Buu! Buu!» (Il Pd griderà al razzismo anche in questo caso?). Insoffere...

Prove di guerra Russia e Bielorussia, proseguono le esercitazioni militari congiunte “Zapad 2025”

The Donald Ucraina, Trump: "Sanzioni europee a Mosca non sono abbastanza dure"

Esercitazioni Zapad La Russia va alle manovre militari con i peggiori criminali del mondo

tagrussiavladimir putin

Prove di guerra Russia e Bielorussia, proseguono le esercitazioni militari congiunte “Zapad 2025”

The Donald Ucraina, Trump: "Sanzioni europee a Mosca non sono abbastanza dure"

Esercitazioni Zapad La Russia va alle manovre militari con i peggiori criminali del mondo

ti potrebbero interessare

720x576

Russia e Bielorussia, proseguono le esercitazioni militari congiunte “Zapad 2025”

Redazione
720x576

Ucraina, Trump: "Sanzioni europee a Mosca non sono abbastanza dure"

Redazione
3072x2251

La Russia va alle manovre militari con i peggiori criminali del mondo

Mirko Molteni
3072x2042

Romania, "droni russi sorvolano il cielo": attivata l'allerta massima

Andrea Carrabino