Il Cremlino alza il tiro: "La Nato è in guerra contro la Russia"

Il livello dello scontro tra la Russia e la Nato sta per superare il livello di guardia. Le parole che arrivano da Mosca non sono tenere e aprono una frattura ancora più profonda tra il Patto Atlantico e il Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia, questo è ovvio e non ha bisogno di prove", ha affermato Dmitri Peskov, commentando le affermazioni del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski che durante la sua visita a Kiev ha dichiarato che "la Nato non è in guerra con la Russia".

In ogni caso, ha inoltre detto Peskov, "la Russia rimane aperta e pronta al dialogo", anche se "L'Europa non vuole prestare attenzione alla necessità di risolvere le cause profonde del conflitto in Ucraina".