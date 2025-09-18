Germania, "vietato l'accesso agli ebrei": cartello-choc in un negozio

A Flensburg, nello Schleswig-Holstein in Germania, un cartello appeso in un negozio sta suscitando forti polemiche. Sul foglio A4 esposto in una vetrina del quartiere Duburg si può leggere: “Gli ebrei hanno presenza di ingresso qui!!!!”. Sotto, in caratteri più piccoli: “Niente di personale, nessun antisemitismo, semplicemente non vi sopporto”. Secondo quanto riportato dal quotidiano Shz, racconta Die Welt, il cartello è opera di Hans Velten Reisch, proprietario del negozio sessantenne, che ha confermato l'iniziativa respingendo le accuse di antisemitismo. Reisch ha giustificato la sua azione facendo riferimento agli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: “In Israele vivono ebrei, e io non posso distinguere chi è a favore o contro gli attacchi”, ha dichiarato.

Ha definito tali attacchi “ipocrisia”: “Dicono sempre che la storia non deve ripetersi, ma poi agire da soli in questo modo”. Per Felix Klein, commissario del governo federale contro l'antisemitismo, la situazione è chiara: "Si tratta di antisemitismo allo stato puro, con chiari riferimenti al periodo nazista, quando gli ebrei venivano boicottati e comparivano cartelli simili. Questo non può essere tollerato in alcun modo", ha affermato in un'intervista a Welt Tv. La reazione non si è fatta attendere: sia i cittadini sia la politica locale hanno espresso indignazione. I Verdi di Flensburg hanno condannato con fermezza il cartello, con un comunicato in cui si legge: “Il circolo dei Verdi di Flensburg condanna con forza lo striscione antisemita esposto in una vetrina di un negozio”.