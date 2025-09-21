Libero logo
Donald Trump, l'avvertimento a Putin: "Se la Russia preme, aiuteremo la Polonia"

di Andrea Carrabinodomenica 21 settembre 2025
Donald Trump, l'avvertimento a Putin: "Se la Russia preme, aiuteremo la Polonia"

Gli Stati Uniti aiuteranno a difendere la Polonia se la Russia continua ad aumentare la pressione sulla Nato. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per il funerale di Charlie Kirk, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Alla domanda di un giornalista se gli Stati Uniti avrebbero contribuito a difendere i Paesi Baltici e la Polonia qualora la Russia accelerasse ulteriormente le sue azioni nella regione, il presidente americano ha risposto: "Sì, lo farei, lo farei".

Intanto l'ex segretaria di Stato Usa Hillary Clinton ha criticato aspramente i repubblicani, compreso il presidente Trump, che hanno promesso di dare la caccia a democratici e organizzazioni liberali sulla scia dell'assassinio del commentatore conservatore Charlie Kirk. "Penso che questo sia proprio quello che si legge nei manuali autoritari", ha detto Clinton alla Cnn nella sua prima intervista televisiva dopo le elezioni del 2024.

"Stanno prendendo un crimine terribile, questo orribile omicidio di questo giovane, e stanno cercando di usarlo, insieme ad altre loro motivazioni, per attaccare i loro avversari politici", ha dichiarato. In momenti come questi "la leadership dovrebbe cercare di unire le persone", invece "stiamo assistendo a un aumento delle divisioni", ha detto ancora. 

