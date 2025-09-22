Giorgia Meloni, Politico esalta il premier e stronca la Francia: "L'Italia sta vincendo"

"Gli alleati di Giorgia Meloni si stanno prendendo una rivincita mentre la politica francese assume sempre più i connotati tipicamente italiani". Si apre così un articolo in cui Politico sonda il sentimento di esponenti della politica e della società civile italiana rispetto alla crescente instabilità politica francese rapportata alla tendenza inversa che si riscontra in Italia. Alla base del confronto c'è la caduta di due governi francesi nel giro di nove mesi e l'accumulo di debito pubblico che preoccupa i mercati finanziari, memori della crisi del debito italiana degli anni Ottanta e Novanta, mentre il governo Meloni "si sta dimostrando più efficace nel ridurre il massiccio debito italiano ed è destinato a rimanere in carica fino alla fine del mandato", dando all'Italia "un assaggio della stabilità politica che è stata a lungo un marchio di fabbrica della politica francese".

"L’Italia sta vincendo questo round della rivalità transalpina e non è stata timida nel mettersi in mostra. I giornali italiani e le testate di destra che sostengono Meloni stanno abbracciando la schadenfreude, così come Matteo Salvini", il quale, rileva la testata europea, "è stato rapido nel celebrare quella che ha definito 'l'ennesima sconfitta' del presidente francese Emmanuel Macron" con la caduta del premier Francois Bayrou.