Frontex gela Flotilla: non vi faremo da scorta

La Flotilla è ripartita ieri verso Gaza e una quarantina di italiani, parlamentari inclusi, è ancora a bordo. L’appello di Sergio Mattarella pare destinato a restare inascoltato, allargando così il solco che separa il Quirinale dal Pd e dagli altri partiti di opposizione. Lo scenario peggiore, quello dello scontro in mare con la Marina militare israeliana, ora è anche lo scenario più probabile. Pure il colloquio telefonico che Antonio Tajani ha avuto ieri sera con Maria Elena Delia, la portavoce degli imbarcati italiani (tornata in patria perché è insegnante, le scadeva l’aspettativa), si è rivelato infruttuoso. Il ministro degli Esteri le ha ripetuto la linea del governo: ha «sconsigliato» di forzare il blocco navale israeliano, spiegando che comunque la fregata Alpino «assisterà la Flotilla e in caso di problemi fornirà qualsiasi assistenza umanitaria». Ma di certo, ha ribadito, la nave militare «non fa la scorta» ai pro-Pal. Finita questa discussione, Tajani ha sentito Giorgia Meloni. Elly Schlein, leader del primo partito d’opposizione, si chiama fuori: «Non siamo noi a decidere, perché non siamo noi gli organizzatori. Quello che possiamo fare è invitare a proseguire il dialogo tra la Flotilla e il patriarcato latino». È la stessa formula pilatesca usata da Giuseppe Conte: «Qualsiasi decisione prenderanno, noi saremo al loro fianco». L’ex premier arriva a dire che il senatore del M5S Marco Croatti, che partecipa alla missione, «ha aderito come cittadino», non come parlamentare.

A sinistra nessuno ha il coraggio di dire «no» al capo dello Stato, ma nessuno ha l’onestà di ammettere che la decisione di tirare dritti verso Gaza è pericolosa e promette di creare un enorme problema istituzionale, vista anche la presenza dei quattro parlamentari italiani. Dopo la richiesta accorata di Mattarella sono tornati in patria, a detta dei responsabili della Flotilla, solo dieci italiani su un totale di cinquanta. «Circa quaranta persone sono rimaste a bordo e le rimanenti hanno legittimamente deciso di tornare in Italia per proseguire l’attività insieme all’equipaggio di terra», è la versione che esce da lì. La colpa delle defezioni viene attribuita ai «sabotaggi». Tra i quali, secondo i responsabili della spedizione, rientra il comunicato che il ministero degli Esteri ha inviato due giorni fa ai familiari dei membri della spedizione: «Afferma che alcuna protezione verrà garantita in caso di attacco di Israele: un atto di sabotaggio gravissimo». Nella Flotilla, però, i dubbi non mancano. Si fronteggiano diverse anime: gli italiani sono più inclini a trovare una mediazione, mentre spagnoli e portoghesi, pure loro presenti con delegazioni nutrite, spingono per la linea dura. A incoraggiare quest’ultima, personaggi come Francesca Albanese, che della Flotilla è una sorta di madrina. La relatrice speciale delle Nazioni Unite si rivolge, via social network, direttamente a Mattarella, per dirgli che il suo appello è andato nella direzione sbagliata: «La prego di usare la sua autorità e il suo peso politico per chiedere a Israele di fermare il massacro, invece che alla Flotilla, la nostra fiaccola di umanità in movimento, di fermarsi». Nessuna risposta dal Colle, ovviamente, né a questa né alle richieste degli attivisti, che non sono di competenza del Quirinale.