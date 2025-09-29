Flotilla, all'estero non se la filano

I giornali stranieri la Flotilla non la filano proprio. E da giorni. Al contrario i media italiani sono tutti concentrati sui “crociati” anti-Israele. I quali hanno il supporto di mobilitazioni di piazza che avranno il momento clou il 4 ottobre a Roma. Magari ripetendo il copione già visto a Milano il 22 settembre. Eppure gli ingenui in malafede continuano a dire: ma come, 44 paesi sono rappresentati dalla Flotilla e tutti sarebbero contro il governo Meloni? Già. Ma solo l’Italia ha parlamentari a bordo, che si collegano da mattina a sera per accusare il governo italiano di non fare nulla. Non bastano le due navi della Marina militare che li stanno scortando? Occorre che queste ultime usino le armi contro Israele perché le acque davanti a Gaza non sono israeliane – è la loro tesi - ma palestinesi. Capito? Sono pacifisti ma la guerra contro Netanyahu è “santa” e dunque va bene ma la deve fare la nostra Marina mica loro che per le armi nutrono un sano ribrezzo.

L’appello alla ragionevolezza del presidente Mattarella è caduto nel vuoto. Con grande imbarazzo del trio Pd-M5S-Avs che ha cercato di allontanare da sé ogni responsabilità: mica comandiamo noi, è la Flotilla che decide. Loro si limitano a vergare comunicati di fiele contro Palazzo Chigi e la sua “ignavia”. Di certo c’è un elemento che tutti hanno capito: Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli hanno assecondato un gorgoglìo di protesta nelle piazze italiane che è loro sfuggito di mano e, anzi, ora gli si rivolta contro. La sinistra più a sinistra di Schlein, con i sindacati di base che hanno indetto le cento piazze per Gaza e con Potere al Popolo che fa proprio lo slogan dei francesi “blocchiamo tutto”, se ne infischia dei moniti del Quirinale. Anzi considera pure Mattarella complice di Israale. Una loro esponente, intervistata a “4 di sera”, lo ha detto chiaramente: «Il presidente è omertoso». Grande imbarazzo dei conduttori. La linea insomma la detta Francesca Albanese mica Elly Schlein. Il povero Landini da incendiario si ritrova messo ai margini da chi ha più fuochi di lui da appiccare. E lo stesso avviene per le opposizioni che hanno giocato con la piazza. Che siano preoccupati è talmente evidente che il povero Bonelli nel giro di 24 ore ha cambiato versione: prima ha consigliato ai flotillanti di non forzare il blocco poi è tornato alla versione originaria: la Flotilla porta aiuti, non va toccata. E che dire della capogruppo dei dem alla Camera Chiara Braga che ha pregato i velisti: ascoltate Mattarella.