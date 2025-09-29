Flotilla, all'estero non se la filano

I giornali stranieri la Flotilla non la filano proprio. E da giorni. Al contrario i media italiani sono tutti concentrati sui “crociati” anti-Israele. I quali hanno il supporto di mobilitazioni di piazza che avranno il momento clou il 4 ottobre a Roma. Magari ripetendo il copione già visto a Milano il 22 settembre. Eppure gli ingenui in malafede continuano a dire: ma come, 44 paesi sono rappresentati dalla Flotilla e tutti sarebbero contro il governo Meloni? Già. Ma solo l’Italia ha parlamentari a bordo, che si collegano da mattina a sera per accusare il governo italiano di non fare nulla. Non bastano le due navi della Marina militare che li stanno scortando? Occorre che queste ultime usino le armi contro Israele perché le acque davanti a Gaza non sono israeliane – è la loro tesi - ma palestinesi. Capito? Sono pacifisti ma la guerra contro Netanyahu è “santa” e dunque va bene ma la deve fare la nostra Marina mica loro che per le armi nutrono un sano ribrezzo.
L’appello alla ragionevolezza del presidente Mattarella è caduto nel vuoto. Con grande imbarazzo del trio Pd-M5S-Avs che ha cercato di allontanare da sé ogni responsabilità: mica comandiamo noi, è la Flotilla che decide. Loro si limitano a vergare comunicati di fiele contro Palazzo Chigi e la sua “ignavia”. Di certo c’è un elemento che tutti hanno capito: Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli hanno assecondato un gorgoglìo di protesta nelle piazze italiane che è loro sfuggito di mano e, anzi, ora gli si rivolta contro. La sinistra più a sinistra di Schlein, con i sindacati di base che hanno indetto le cento piazze per Gaza e con Potere al Popolo che fa proprio lo slogan dei francesi “blocchiamo tutto”, se ne infischia dei moniti del Quirinale. Anzi considera pure Mattarella complice di Israale. Una loro esponente, intervistata a “4 di sera”, lo ha detto chiaramente: «Il presidente è omertoso». Grande imbarazzo dei conduttori. La linea insomma la detta Francesca Albanese mica Elly Schlein. Il povero Landini da incendiario si ritrova messo ai margini da chi ha più fuochi di lui da appiccare. E lo stesso avviene per le opposizioni che hanno giocato con la piazza. Che siano preoccupati è talmente evidente che il povero Bonelli nel giro di 24 ore ha cambiato versione: prima ha consigliato ai flotillanti di non forzare il blocco poi è tornato alla versione originaria: la Flotilla porta aiuti, non va toccata. E che dire della capogruppo dei dem alla Camera Chiara Braga che ha pregato i velisti: ascoltate Mattarella.
Giuseppe Conte ha more solito tenuto i piedi in due staffe: Mattarella va ascoltato ma il M5S sarà comunque al fianco degli attivisti. Non sanno più cosa inventarsi per governare l’isteria pseudorivoluzionaria che hanno scatenato alla loro sinistra, tranne ripetere il ritornello stantìo secondo cui il governo criminalizza il dissenso. Da quando è stato approvato il decreto sicurezza se ne escono con questa fola: ci sarebbe in Italia la deriva autoritaria. E però vediamo ogni giorno scontri con la polizia, strade bloccate, assalti, piazze occupate. Vi sembra un paese dove il dissenso è represso? Solo un idiota può continuare a sostenerlo. Ma cerchiamo di andare più a fondo della questione: se ci si mette su una scia di giacobinismo urlante si sa da dove si parte ma non si sa dove si può arrivare. Contro Berlusconi la sinistra agitò il giustizialismo più feroce e venne scavalcata da Di Pietro. Questo antiberlusconismo scapigliato è stato a sua volta superato dagli umori pentastellati, dalle piazze del vaffa-day. In questa fase politica, per rincorrere l’antifascismo militante, Schlein ha messo a tacere l’intera sinistra riformista e ora rischia di ritrovarsi a competere con Ilaria Salis e Zerocalcare... Adesso aspettano nelle Marche il lieto fine dopo avere avvelenato i pozzi con dosi abbondanti di liquame ma se il lieto fine non arriverà varrà per loro la raccomandazione di Pietro Nenni: «A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura».