Flotilla, Benedetta Scuderi terrorizzata: "Sta arrivando l'esercito israeliano"

"Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione, non so quando potremmo riaprire le comunicazioni". Lo ha detto la parlamentare europea di Avs Benedetta Scuderi in un breve video pubblicato su Instagram da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

L’obiettivo è “aprire un canale umanitario stabile", ha spiegato in un’intervista ad Avvenire l’eurodeputata di Avs. “Agiremo – ha aggiunto la parlamentare europea - con i mezzi della non violenza, convinti di avere dalla nostra il diritto internazionale, essendo la nostra una missione umanitaria”. L’arresto dei membri della Global Sumud Flotilla “è una delle cose considerate già all’atto di imbarcarci, anche se non so prevedere che cosa potrà accadere di qui a poco”.