DiMartedì, Francesca Albanese farnetica: "Orgogliosa, stanno sfondando l'assedio"

A DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è stata ospite Francesca Albanese che, come sempre, ha parlato a lungo di Medio Oriente. E in particolare della Flotilla, che sta entrando nelle acque territoriali di Israele. Ma che, al contrario di quanto auspicato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non sembra intenzionata a fermarsi e a tornare indietro. Un'azione pericolosa, che già aveva indotto il Quirinale ha diffondere un appello pubblico ai naviganti.

"Ripeto, è un sacrificio grandissimo quello che sto sostenendo - ha spiegato Francesca Albanese, che si è detta orgogliosa -. Come quello che sta sostenendo la Flotilla. Voglio ricordare a chi ci segue che non stanno portando solo cibo. Per favore - ha poi aggiunto -, non la riduciamo al cibo. Stanno sfondando l'assedio: è quello che la Flotilla sta facendo".

Non la pensa allo stesso modo Massimo Giannini. "Che poi si debbano fermare, come ha detto Mattarella, secondo me è altrettanto vero. Hanno raggiunto un altro importante obiettivo: mettere i capi di Stato e di governo occidentali ed europei di fronte alle loro responsabilità. Cioè - ha poi aggiunto l'editorialista di Repubblica - la società civile fa quello che non fanno gli Stati. Ma rischiare la vita per questo no. Adesso è giusto che si fermino. L'obiettivo è già raggiunto".