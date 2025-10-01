Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

DiMartedì, Francesca Albanese farnetica: "Orgogliosa, stanno sfondando l'assedio"

di Andrea Carrabinomercoledì 1 ottobre 2025
DiMartedì, Francesca Albanese farnetica: "Orgogliosa, stanno sfondando l'assedio"

(La7)

2' di lettura

A DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è stata ospite Francesca Albanese che, come sempre, ha parlato a lungo di Medio Oriente. E in particolare della Flotilla, che sta entrando nelle acque territoriali di Israele. Ma che, al contrario di quanto auspicato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non sembra intenzionata a fermarsi e a tornare indietro. Un'azione pericolosa, che già aveva indotto il Quirinale ha diffondere un appello pubblico ai naviganti.

"Ripeto, è un sacrificio grandissimo quello che sto sostenendo - ha spiegato Francesca Albanese, che si è detta orgogliosa -. Come quello che sta sostenendo la Flotilla. Voglio ricordare a chi ci segue che non stanno portando solo cibo. Per favore - ha poi aggiunto -, non la riduciamo al cibo. Stanno sfondando l'assedio: è quello che la Flotilla sta facendo".

Non la pensa allo stesso modo Massimo Giannini. "Che poi si debbano fermare, come ha detto Mattarella, secondo me è altrettanto vero. Hanno raggiunto un altro importante obiettivo: mettere i capi di Stato e di governo occidentali ed europei di fronte alle loro responsabilità. Cioè - ha poi aggiunto l'editorialista di Repubblica - la società civile fa quello che non fanno gli Stati. Ma rischiare la vita per questo no. Adesso è giusto che si fermino. L'obiettivo è già raggiunto". 

Flotilla in zona rossa: "scontro finale" con Israele, la diretta

Nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre, la Flotilla è entrata nella cosiddetta ...

Il precedente Flotilla, nel 2010 furono 10 i morti nel tentativo di violare il blocco

Spedizione gretina Flotilla in zona rossa: "scontro finale" con Israele, la diretta

Le proteste Pro-Gaza, rischio incidenti: cosa può accadere sabato

tag
flotilla
gaza
francesca albanese
dimartedì

Il precedente Flotilla, nel 2010 furono 10 i morti nel tentativo di violare il blocco

Spedizione gretina Flotilla in zona rossa: "scontro finale" con Israele, la diretta

Le proteste Pro-Gaza, rischio incidenti: cosa può accadere sabato

ti potrebbero interessare

3072x2048

Flotilla, nel 2010 furono 10 i morti nel tentativo di violare il blocco

Redazione
1476x608

Flotilla in zona rossa: "scontro finale" con Israele, la diretta

Ignazio Stagno
3500x2333

Pro-Gaza, rischio incidenti: cosa può accadere sabato

Francesco Storace
1400x933

Meloni stronca la Flotilla: "Non dateci lezioni, l'obiettivo è l'escalation"

Ignazio Stagno