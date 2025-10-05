Francia, nasce il governo Lecornu: ecco chi c'è tra i ministri

Sono 18 i ministri nominati dal presidente francese Emmanuel Macron per il nuovo governo guidato dal primo ministro Sebastien Lecornu. Le principali novità sono il macronista Roland Lescure all'Economia e il ritorno di Bruno Le Maire alle Forze Armate. Bruno Retailleau, capo del partito di destra Les Republicains, rimarrà all'Interno, mentre il macronista Gerald Darmanin è stato riconfermato al Ministero della Giustizia. La nuova formazione del gabinetto arriva quasi un mese dopo la nomina di Lecornu.
Gli ex premier francesi Elisabeth Borne e Manuel Valls resteranno ministri, rispettivamente con delega all'Istruzione e ai Territori d'Oltremare. Catherine Vautrin è stata invece nominata ministra del Lavoro e Salute e Amélie de Montchalin continuerà a occuparsi di Conti pubblici. Naïma Moutchou sarà la ministra della Trasformazione, della funzione pubblica, dell'intelligenza artificiale, Aurore Bergé ministra della Parità tra donne e uomini e portavoce del governo, mentre Mathieu Lefèvre sarà il ministro dei rapporti con il Parlamento.
Macron, anche Dbrs declassa il debito della FranciaVenerdì notte l’agenzia di rating canadese Dbrs ha declassato il debito di Parigi, portando la sua valutazi...
A nomi ufficializzati, è Jordan Bardella a commentare per primo. Per il presidente del Rassemblement National "il governo annunciato questa sera, composto dagli ultimi macronisti aggrappati alla Zattera della Medusa, ha tutto della continuità, assolutamente niente della rottura che i francesi aspettano". Non meno dura la reazione di Marine Le Pen. "La scelta di questo governo identico al precedente, condito dall'uomo che ha portato la Francia alla bancarotta, è patetica", ha dichiarato la leader del partito di estrema destra alludendo all'ex capo del ministero delle Finanze Bruno Le Maire, che fa il suo ritorno alle Forze Armate. "Siamo sbalorditi", ha aggiunto, senza però rivelare le sue intenzioni su un'eventuale mozione di censura all'Assemblea nazionale.