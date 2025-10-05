Francia, nasce il governo Lecornu: ecco chi c'è tra i ministri

Sono 18 i ministri nominati dal presidente francese Emmanuel Macron per il nuovo governo guidato dal primo ministro Sebastien Lecornu. Le principali novità sono il macronista Roland Lescure all'Economia e il ritorno di Bruno Le Maire alle Forze Armate. Bruno Retailleau, capo del partito di destra Les Republicains, rimarrà all'Interno, mentre il macronista Gerald Darmanin è stato riconfermato al Ministero della Giustizia. La nuova formazione del gabinetto arriva quasi un mese dopo la nomina di Lecornu.

Gli ex premier francesi Elisabeth Borne e Manuel Valls resteranno ministri, rispettivamente con delega all'Istruzione e ai Territori d'Oltremare. Catherine Vautrin è stata invece nominata ministra del Lavoro e Salute e Amélie de Montchalin continuerà a occuparsi di Conti pubblici. Naïma Moutchou sarà la ministra della Trasformazione, della funzione pubblica, dell'intelligenza artificiale, Aurore Bergé ministra della Parità tra donne e uomini e portavoce del governo, mentre Mathieu Lefèvre sarà il ministro dei rapporti con il Parlamento.