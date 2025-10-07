Germania, sindaca Spd accoltellata: "Arrestato il figlio di 15 anni"

Germania di nuovo sotto choc: la nuova sindaca di Herdecke (Nord Reno-Vestfalia) Iris Stalzer è stata vittima di un'aggressione con coltello. La 57enne, esponente dell'Spd, è in pericolo di vita dopo un'aggressione. Le sue condizioni sarebbero critiche, riporta Bild. Non si sarebbe però trattato di un attentato politico, ma di una tragedia familiare.

Sarebbe stato fermato infatti il figlio adottivo della sindaca, come scrive la Bild. Conferme anche dal portale di Wdr riferisce di aver visto un adolescente portato via in manette. La donna è stata colpita con 13 coltellate al petto e all'addome.

Assumono contorni ancora più inquietanti le prime informazioni arrivate, secondo cui la neoeletta sindaca è stata trovata gravemente ferita oggi dal figlio nel suo appartamento a Herdecke-Herrentisch. Avrebbe riportato numerose coltellate all'addome e alla schiena. Avrebbe detto al figlio di essere stata aggredita per strada da diversi uomini. Al momento i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvarle la vita. Secondo Bild, la polizia ha dato l'allarme e sta cercando i responsabili. Una squadra della omicidi dovrebbe assumere presto le indagini.

Fin da subito, però, non è stato chiaro se il fatto avesse un background politico. Iris Stalzer, avvocata di 57 anni, sposata e madre di due figli adolescenti, era stata appena eletta sindaco della città della Ruhr al ballottaggio del 28 settembre. "Abbiamo ricevuto la notizia di un crimine efferato a Herdecke. La questione deve essere risolta al più presto. Temiamo per la vita della sindaca, Iris Stalzer, e speriamo in una sua completa guarigione. I miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari", ha scritto su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz.