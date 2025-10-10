Pace a Gaza, clamoroso: ecco il messaggio dei talebani

Seppur in tono minore, anche in Afghanistan si celebra l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza. A Herat, i talebani hanno manifestato per le strade con un megastriscione che riportava scritte in arabo per esprimere la loro approvazione. Del resto, le altre forme di comunicazione non sono più consentite nell’emirato islamico.

La musica è proibita, come anche la televisione e la radio, dalla legge coranica. E, nonostante le recenti proteste popolari, i social network sono stati censurati. Per le piattaforme Instagram, Facebook e Snapchat si registrano limitazioni su vari provider, denuncia NetBlocks, che tuttavia ha rivelato che l’unica opzione di accedere alla connessione e tramite una Vpn.