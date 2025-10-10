Francia, l'ennesima farsa di Macron: riconfermato Lecornu primo ministro

Ennesima farsa. Emmanuel Macron ha deciso di riconfermare Sebastien Lecornu come primo ministro della Francia. Nonostante le dimissioni presentate appena lunedì scorso - dopo soli 27 giorni di governo -, il presidente transalpino ha riaffidato l'incarico all'ex ministro della Difesa, che però aveva preferito farsi da parte. "Non c'erano le condizioni per proseguire - aveva detto -, hanno prevalso interessi di parte".

Come già trapelato in giornata, Emmanuel Macron ha quindi ritenuto che l'incontro di oggi, venerdì 10 ottobre, con i partiti politici all'Eliseo "confermi che esiste una possibile via per giungere a compromessi ed evitare lo scioglimento". "Accetto per dovere - ha scritto Lecornu su X - la missione che mi è stata affidata per far sì che la Francia abbia un bilancio entro la fine dell'anno".