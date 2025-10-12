Israele, "ostaggi liberi lunedì all'alba": ore drammatiche. E Hamas non molla

Manca sempre meno al rilascio degli ostaggi israeliani che sono ancora nelle mani di Hamas da quel 7 ottobre 2023, dove tutto è iniziato. Un portavoce del governo di Tel Aviv ha dichiarato che le operazioni inizeranno nelle prime ore di domani, lunedì 13 ottobre. Si prevede che tutti i 20 ostaggi viventi vengano rilasciati contemporaneamente, ha aggiunto come riporta Haaretz. Israele si aspetta che tutti i 20 ostaggi ancora in vita vengano consegnati alla Croce Rossa. Saranno poi trasferiti oltre confine in Israele e portati alla base militare di Re'im. Intanto il Forum delle famiglie degli ostaggi ha reso noto che a partire dalla mezzanotte, Piazza degli ostaggi sarà aperta al pubblico e trasmetterà in diretta il rilascio dei rapiti. "Proiezioni continue del loro ritorno saranno mostrate in piazza per il pubblico che desidera essere presente in questi momenti storici e profondamente commoventi".

JD Vance: ostatti liberi a ore

Arrivano conferme anche dagli Stati Uniti. Il vice di Trump JD Vance, intervistato dal programma 'Meet the Press' su Nbc News, ha spiegato che "gli ostaggi israeliani ancora a Gaza potrebbero essere rilasciati da un momento all'altro. Non è possibile dire con esattezza quando saranno rilasciati, ma abbiamo tutte le ragioni per sperare - ed è per questo che il presidente sta andando lì - che saluterà gli ostaggi".