Israele, "ostaggi liberi lunedì all'alba": ore drammatiche. E Hamas non molla

Manca sempre meno al rilascio degli ostaggi israeliani che sono ancora nelle mani di Hamas da quel 7 ottobre 2023, dove tutto è iniziato. Un portavoce del governo di Tel Aviv ha dichiarato che le operazioni inizeranno nelle prime ore di domani, lunedì 13 ottobre. Si prevede che tutti i 20 ostaggi viventi vengano rilasciati contemporaneamente, ha aggiunto come riporta Haaretz. Israele si aspetta che tutti i 20 ostaggi ancora in vita vengano consegnati alla Croce Rossa. Saranno poi trasferiti oltre confine in Israele e portati alla base militare di Re'im. Intanto il Forum delle famiglie degli ostaggi ha reso noto che a partire dalla mezzanotte, Piazza degli ostaggi sarà aperta al pubblico e trasmetterà in diretta il rilascio dei rapiti. "Proiezioni continue del loro ritorno saranno mostrate in piazza per il pubblico che desidera essere presente in questi momenti storici e profondamente commoventi".
JD Vance: ostatti liberi a ore
Arrivano conferme anche dagli Stati Uniti. Il vice di Trump JD Vance, intervistato dal programma 'Meet the Press' su Nbc News, ha spiegato che "gli ostaggi israeliani ancora a Gaza potrebbero essere rilasciati da un momento all'altro. Non è possibile dire con esattezza quando saranno rilasciati, ma abbiamo tutte le ragioni per sperare - ed è per questo che il presidente sta andando lì - che saluterà gli ostaggi".
Trump, in serata il volo per Tel-Aviv
Trump invece partirà per Tel Aviv questa sera. Domani sarà in Israele e poi in Egitto per partecipare al vertice di Sharm El-Sheikh. L'arrivo a Tel Aviv è in programma per le 8.20 ora italiana (le 9.20 ora locale). Alle 9.45 ora italiana (le 10.45 ora israeliana) Trump incontrerà le famiglie degli ostaggi, mentre alle 10 italiane parlerà alla Knesset, il Parlamento israeliano. La sua partenza da Tel Aviv per l'Egitto è poi in programma alle 12 ora italiana e il presidente Usa dovrebbe arrivare a Sharm El-Sheikh alle 12.45. Per le 14.30 locali (le 13.30 in Italia) il programma di Trump prevede la partecipazione "alla cerimonia di pace", mentre la ripartenza da Sharm El-Sheikh è prevista alle 16 italiane, le 17.
Cnn: si tratta su Barghouti
Ma secondo Cnn Hamas tratta ancora. Un nuovo round di colloqui tra le parti è iniziato in tarda mattinata sul tema dei palestinesi da rilasciare dalle carceri israeliane e Hamas "sta ancora insistendo per il rilascio di sette prigionieri di alto profilo, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat.Il gruppo ha informato i mediatori che se Israele accettasse di rilasciare anche solo due di loro, rilascerebbe gli ostaggi oggi stesso", prima del rilascio attualmente previsto per lunedì, scrive l'emittente. "Non è chiaro cosa accadrà se le richieste di Hamas non saranno accolte", ha scritto Bbc. Secondo le fonti, i colloqui di oggi si concentrano anche sulla definizione di tempi e logistica per il rilascio di tutti i 20 ostaggi israeliani ancora in vita, nonché sulla restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti che Hamas riuscirà a localizzare.