Emmanuel Macron, Lecornu presenta la squadra di governo: tutti i nomi

Come ha riferito l'entourage di Sebastien Lecornu ad Afp, il primo ministro francese ha proposto come squadra di governo "un misto di esponenti della società civile, professionisti esperti e giovani parlamentari". Sempre secondo il suo team, "non voleva ministri con ambizioni presidenziali". Secondo altre fonti - come riporta BfmtTv - però, della nuova squadra di governo farebbero parte il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot e il ministro della Giustizia Gerald Darmanin.

Una fonte vicina al governo sostiene che il prefetto della Polizia di Parigi, Laurent Nunez, sarebbe il successore di Bruno Retailleau agli Interni. Il capo uscente della Sncf - le ferrovie francesi -, Jean-Pierre Farandou, sarebbe il nuovo ministro del Lavoro.