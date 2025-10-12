Emmanuel Macron, Lecornu presenta la squadra di governo: tutti i nomi

Come ha riferito l'entourage di Sebastien Lecornu ad Afp, il primo ministro francese ha proposto come squadra di governo "un misto di esponenti della società civile, professionisti esperti e giovani parlamentari". Sempre secondo il suo team, "non voleva ministri con ambizioni presidenziali". Secondo altre fonti - come riporta BfmtTv - però, della nuova squadra di governo farebbero parte il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot e il ministro della Giustizia Gerald Darmanin.
Una fonte vicina al governo sostiene che il prefetto della Polizia di Parigi, Laurent Nunez, sarebbe il successore di Bruno Retailleau agli Interni. Il capo uscente della Sncf - le ferrovie francesi -, Jean-Pierre Farandou, sarebbe il nuovo ministro del Lavoro.
La mossa anti-crisi del geniale Macron: esce e torna LecornuIl primo ministro francese dimissionario, Sébastien Lecornu, non ha fatto in tempo a rimettere il mandato per l&r...
Poi ci sarebbero anche l'ex presidente di Wwf Francia Edouard Geffray che andrebbe alla Transizione Ecologica.; l'ex direttore del dipartimento dell'Istruzione Edouard Geffray all'Istruzione Nazioneìale e la ministra uscente del Lavoro e della Salute - Catherine Vautrin - dovrebbe assumere il portafoglio delle Forze Armate. Sempre nel caso in cui il presidente del gruppo parlamentare Liot, Laurent Panifous, fosse nominato responsabile delle Relazioni con il Parlamento.
Il tempo stringe. Stando a quanto ricostruito dai media francesi, il nuovo governo guidato da Lecornu si prepara a entrare già in funzione nelle prossime ore per varare il prima possibile la nuova legge di bilancio.