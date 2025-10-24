"Il principe Andrea è ossessionato dal sesso"

Virginia Giuffré non ce l’ha fatta più. Troppo dolore, troppo grave il peso di una vita passata tra abusi e la lotta alle ingiustizie. E così, all’età di 42 anni, si è tolta la vita. Non prima, però, di aver scritto un libro, “Nobody’s Girl”, in cui racconta per la prima volta nel dettaglio il modo in cui fu adescata, a 17 anni, e quello che successe dopo con Jeffrey Epstein. E gravi sono le accuse che piovono ora sul principe Andrea, uno degli “uomini neri” del libro.

Nel saggio biografico di Andrew Lownie, "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", si legge che l'ex duca di York era ossessionato dal sesso e chiedeva continuamente ad amici e personale di procurargli donne, con una predilezione per ballerine e bionde. Lownie sostiene che Andrea chiedesse di reclutarle perfino nei nightclub londinesi. E durante i suoi incarichi ufficiali – abbandonati nel 2011 dopo la bufera scatenata dallo scandalo Epstein – preferiva alloggiare in hotel piuttosto che in residenze reali, per avere maggiore libertà nelle frequentazioni, spesso con escort.

La Giuffré avrebbe avuto tre incontri intimi con l'ex duca di York, i primi due a 17 anni e il terzo a 18, durante una presunta orgia in presenza di Epstein e altre giovani ragazze “apparentemente minorenni”. Il "Mail on Sunday" e il "Sunday Telegraph" hanno rivelato, inoltre, che nel 2011 Andrea avrebbe scritto a un addetto stampa reale, riferendo di aver incaricato un agente di polizia della sua scorta di indagare su Giuffré, episodio che solleva sospetti di abuso di potere e su cui Scotland Yard ha aperto un’indagine preliminare. Il libro denuncia, infine, che alcuni collaboratori del principe avrebbero cercato di ingaggiare “troll” online per screditare la vittima. Il principe ha rinunciato a tutti i titoli reali, incluso quello di duca di York, sotto pressione di re Carlo III, stanco dopo anni di scandali. E Buckingham Palace tace, mentre Andrea continua a respingere le accuse. Il principe William vuole escluderlo dall’incoronazione e impedirgli di prendere parte alla vita pubblica della corona, mentre l’ex moglie Sarah Ferguson lo sostiene, nonostante la perdita dei titoli condivisi. Le figlie Beatrice ed Eugenie, almeno per ora, conservano i titoli di principesse. Andrea, 65 anni, resta ottavo nella linea di successione ma è confinato a Royal Lodge, con una reputazione compromessa.