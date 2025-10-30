Re Carlo durissimo: "Trovati una casa", che fine fa Andrea

Buckingham Palace ha annunciato la rimozione formale di tutti gli onori e titoli reali al principe Andrea, che d'ora in poi sarà noto solo come Andrew Mountbatten-Windsor. Si tratta di un declassamento definitivo, avviato con la rinuncia volontaria del 17 ottobre, quando Andrea aveva firmato una dichiarazione personale cedendo, tra gli altri, il titolo di Duca di York.

Il comunicato ufficiale motiva la decisione con le accuse di abusi sessuali legate all'inchiesta su Jeffrey Epstein, pur senza nominarle esplicitamente. Per la prima volta, re Carlo III esprime solidarietà alle vittime: "I nostri pensieri e la massima solidarietà sono con i sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso".