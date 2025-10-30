Re Carlo durissimo: "Trovati una casa", che fine fa Andrea

Buckingham Palace ha annunciato la rimozione formale di tutti gli onori e titoli reali al principe Andrea, che d'ora in poi sarà noto solo come Andrew Mountbatten-Windsor. Si tratta di un declassamento definitivo, avviato con la rinuncia volontaria del 17 ottobre, quando Andrea aveva firmato una dichiarazione personale cedendo, tra gli altri, il titolo di Duca di York.
Il comunicato ufficiale motiva la decisione con le accuse di abusi sessuali legate all'inchiesta su Jeffrey Epstein, pur senza nominarle esplicitamente. Per la prima volta, re Carlo III esprime solidarietà alle vittime: "I nostri pensieri e la massima solidarietà sono con i sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso".
Andrea continua a negare ogni addebito.Conseguenza immediata: lo sfratto dalla Royal Lodge, la residenza nella tenuta di Windsor dove viveva grazie a un contratto di locazione che gli garantiva protezione legale. Ora deve lasciare la proprietà al più presto. "Si trovi un alloggio", fa sapere la Casa Reale. A pesare sul provvedimento, la morte suicida di Virginia Giuffrè, principale accusatrice di Andrea, e la pubblicazione postuma delle sue memorie, in cui ribadisce di aver avuto rapporti sessuali con il principe in tre occasioni quando era minorenne. Ulteriori elementi emersi: email tra Andrea ed Epstein che dimostrano contatti protratti anche dopo la presunta rottura dei rapporti.La Corona prende così le distanze nette dal terzogenito di Elisabetta II, isolandolo completamente dagli scandali che lo travolgono