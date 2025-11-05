Vladimir Putin, la risposta a Trump: "Possibili test nucleari

Donald Trump annuncia la ripresa dei test sulle armi nucleari e Vladimir Putin risponde. La Russia "dovrà rispondere in modo adeguato" a test nucleari "condotti dagli Stati Uniti o da altri Paesi", ha tuonato il presidente russo durante una riunione del Consiglio di sicurezza, sottolineando che "se gli Stati Uniti o altri Paesi, che fanno parte del Trattato" di non proliferazione nucleare, "avessero condotto i test, la Russia avrebbe dovuto adottare misure adeguate in risposta". E dopo le parole del presidente Usa - almeno stando al Cremlino - Mosca ha cercato inutilmente nei giorni scorsi di avere chiarimenti dagli Usa.

A dirlo il direttore del servizio d'intelligence per l'estero (Svr), Serghei Naryshkin, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale al termine della quale lo zar ha ordinato di valutare la preparazione di eventuali test nucleari se Washington dovesse avviarli. Naryshkin ha precisato che diplomatici dell'ambasciata russa negli Usa hanno contattato funzionari americani per chiarire il significato delle dichiarazioni di Trump, ma "i rappresentanti sia della Casa Banca sia del Dipartimento di Stato hanno evitato una risposta sostanziale, assicurando che avrebbero riferito ai loro superiori e contattato poi la parte russa se fosse stato ritenuto necessario fornire chiarimenti".