Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

La Russia accusa l'Ucraina: "Hanno organizzato un attentato contro la Nato"

di
Libero logo
martedì 11 novembre 2025
La Russia accusa l'Ucraina: "Hanno organizzato un attentato contro la Nato"

1' di lettura

Continua la tensione tra RussiaUcraina,  questa mattina gli abitanti delle regioni di Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Odessa sono rimasti senza elettricità e questo a causa dell’attacco da parte dei russi agli impianti energetici avvenuto anche grazie alle condizioni del meteo, la fitta nebbia ha permesso di  penetrare a Pokrovsk.

Il servizio federale di sicurezza russo (Fsb) sostiene di aver sventato un'operazione militare dell'Ucraina che progettava di dirottare un Mig-31 russo equipaggiato con un missile supersonico Kinzhal per effettuare un falso attacco alla base aerea più grande della Nato a Costanza in Romania. I servizi russi hanno parlato esplicitamente di un "complotto ucraino-britannico". Le Forze Armate russe hanno quindi lanciato un attacco in rappresaglia in risposta alla "provocazione" di Kiev, colpendo una base degli F-16 in Ucraina.

Secondo quanto riferito dell’agenzia di stampa russa Ria Novosti i servizi segreti ucraini (GUR) avrebbero cercato di reclutare piloti russi, promettendo loro tre milioni di dollari e, a uno di loro, la cittadinanza di un Paese occidentale, coinvolgimento nell'operazione anche il Regno Unito, per far dirigere il Mig verso la base della Nato in Romania. Un falso attacco per poi incolpare Mosca e innescare l'escalation questa l’accusa che arriva da Mosca  il tutto  messo a punto dai servizi segreti di Kiev e di Londra questo secondo quanto riportato dall’agenzia Tass e dal servizio segreto federale russo Fsb.

tag
russia
ucraina
nato
fsb

Qua viene giù tutto La Russia sfonda a Pokrovsk "grazie alla nebbia": cosa sta succedendo

Parole forti Carlo Calenda, botta e risposta con l'ambasciata russa: "Nazista", "Come l'Urss"

Guerra Lavrov: "Sono pronto a incontrare Rubio". Poi la pietra tombale sulla Crimea

ti potrebbero interessare

Aereo militare turco si spezza in volo e precipita: "Tutti morti": spunta un'ipotesi choc

Aereo militare turco si spezza in volo e precipita: "Tutti morti": spunta un'ipotesi choc

Redazione
La Russia sfonda a Pokrovsk "grazie alla nebbia": cosa sta succedendo

La Russia sfonda a Pokrovsk "grazie alla nebbia": cosa sta succedendo

Roman Novak, il truffatore di criptovalute ucciso e fatto a pezzi

Roman Novak, il truffatore di criptovalute ucciso e fatto a pezzi

Redazione
Principe Andrea, ancora tensioni: scoppia un altro caso

Principe Andrea, ancora tensioni: scoppia un altro caso

Redazione