Hamas, la clamorosa scelta della figlia di uno dei fondatori

Educata all’odio verso ebrei e cristiani, da eliminare perché così le era stato insegnato dalla famiglia di origine, il clan Qawasmi che, nel mondo palestinese, è legato a doppio filo con Hamas. Poi la conversione alla fede cristiana e il suo racconto è ora una forte e drammatica testimonianza di ciò che rappresenta l’organizzazione terroristica con base nella Striscia di Gaza. Juman Al Qawasmi è una giovane donna palestinese, figlia di Muhammed, uno dei fondatori di Hamas, per tredici anni, dal 2002 al 2015, moglie di Muhammad Kawasmi, noto anche come Abu Jaffar, uno dei leader del movimento politico estremista. È cresciuta in Qatar – luogo di rifugio per molti dei capi di Hamas – e gli insegnamenti ricevuti fin da piccola erano chiari: «Eravamo soliti maledire tutti i cristiani e gli ebrei», racconta ora a CBN News, una delle principali emittenti televisive cristiane. «Pensavamo di doverli uccidere perché questo è ciò che dice il Corano. Sì, lo so, è folle, ma noi credevamo nell’islam in quel modo: che avremmo dovuto uccidere tutti gli ebrei e che persino Gesù sarebbe tornato a combattere con noi, avrebbe spezzato la croce e ucciso il maiale, e che gli alberi e le rocce avrebbero chiamato i musulmani dicendo: “Oh musulmano, c’è un ebreo dietro di me, vieni e uccidilo”. Quindi è una follia».

Nel 2002 raggiunge Gaza, dove rimane per dieci anni, mentre Hamas consolida il suo potere rendendosi colpevole di violenze nei confronti degli stessi palestinesi che non aderivano al movimento: «Dicevano di voler portare uguaglianza e giustizia: nulla di ciò che promettevano si è avverato. Nel 2006 ho persino votato per loro e oggi me ne vergogno». Non le è permesso avanzare domande e richieste sull’islam: ciò che le veniva detto andava seguito alla lettera, finché nel 2014 qualcosa cambia. In fuga con la famiglia dopo che l’esercito israeliano aveva messo in guardia la popolazione gazawa per un imminente bombardamento, invoca Dio: «Se esisti, voglio conoscerti. Salvami». Poi un sogno rivelatore, in cui Juman si ritrova con la madre, morta anni prima, sotto un cielo luminoso: la luna si avvicinò ed ecco apparire il volto di Gesù. «Mi parlò in arabo, dicendo che Lui era Yeshua: “Tu sei mia figlia, non temere”», prosegue nel suo racconto a CBN News. Un’emozione travolgente: «Non avevo mai conosciuto cristiani e non avevo mai sentito il nome Yeshua. Ma mi suonava così bello e, per la prima volta nella mia vita, ho sentito pace. Mi sono sentita amata, davvero amata». Una curiosità che si trasforma presto in ricerca, reperendo informazioni sulla figura di Gesù da un sito di cristiani copti egiziani: «Il primo versetto che ho letto diceva: “Amate i vostri nemici”. Rimasi scioccata: nel Corano si parla di uccidere i propri nemici, non di amarli. Ho capito che questo Dio era diverso».