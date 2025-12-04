Fuga dalla casa di riposo, suore occupano convento

Si può essere suore ultraottantenni e allo stesso tempo delle ribelli? Evidentemente sì. Chiedetelo a Rita (82 anni), Regina (86 anni) e Benedetta (88 anni), che vivono e pregano a Goldenstein in Austria. Lo scorso anno le tre servitrici di Cristo erano finite in una casa di riposo. Il motivo? Il loro convento, l'ottocentesco Kloster Goldenstein, era stato giudicato dagli addetti ai lavori - quelli del prevosto locale - inadatto a persone della loro età.
Ma questo non ha fermato le suore. Loro, infatti, la pensavano in maniera diversa. Con l'ausilio di alcuni abitanti del paese hanno infatti fatto ritorno al convento, ripristinando la luce, acqua e gas. E così hanno ripreso la vita che le apparteneva, raccontandola anche sui vari social. Nel giro di pochi mesi hanno costruito il loro piccolo impero su Instagram, con centinaia di migliaia di follower.
Sia il prevosto che la Chiesa non hanno accolto di buon grado la oro "ribellione". Tuttavia, si sono dati da fare per andare incontro alle tre suore, consentendo loro di restare nel convento. Ma a patto di smetterla con i social. Ma, come si evince perfettamente dalla loro pagina Instagram, le tre suore hanno tirato dritto. "Sono abbastanza tranquilla a riguardo - ha spiegato una delle tre suore -. Perché? Non possono farci tacere".