Ucraina, Macron, Starmer e Merz al telefono con Trump per 40 minuti: "Momento critico"

Un colloquio telefonico di 40 minuti tra il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer e il presidente americano Donald Trump. Al centro della conversazione, avvenuta "per cercare di fare progressi", la guerra ancora in corso tra Russia e Ucraina. Lo apprende l'Afp da fonti dell'Eliseo. "I leader hanno discusso le ultime novità sui colloqui di pace in corso guidati dagli Stati Uniti, accogliendo con favore i loro sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina e per porre fine alle uccisioni", hanno fatto sapere dall'Eliseo e da Downing Street.

Inoltre, è trapelato anche che "i lavori intensivi sul piano di pace proseguono e proseguiranno nei prossimi giorni". Macron, Merz e Starmer "hanno convenuto che questo è un momento critico per l'Ucraina, il suo popolo e per la sicurezza condivisa nella regione euro-atlantica", si legge infine nella nota.