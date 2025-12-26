Michelle Obama irriconoscibile: l'ultima foto di Natale

La "nuova vita" di Michelle Obama immortalata su Instagram, con la classica foto di coppia con il consorte Barack Obama e una foto di auguri di Natale ben poco... natalizia. L'ex first lady americana, a 61 anni, appare letteralmente rinata. Vestita di nero, pizzi e trasparenze malandrine, lunghe treccine "afro" in testa al posto della "cofana liscissima" esibita ai tempi della Casa Bianca.

La personalità non le è mai mancata, tanto che più d'un papavero all'interno del Partito democratico aveva pensato a lei come candidata ufficiale alla presidenza al posto del declinante Joe Biden e, soprattutto, della sua disastrosa vice Kamala Harris. Com'è andata a finire, contro Donald Trump, è noto a tutti e forse è cresciuto nella sinistra americana il rimpianto di non aver spinto davvero sull'acceleratore per convincere Lady Obama.

Lei però sembra tutto tranne che presa dalla nostalgia. Sempre più donna-immagine, presa tra mille campagne sociali e politiche. E un percorso di riaffermazione della propria identità e individualità a tratti travolgente, anche sui social.

Negli ultini tempi in tanti hanno assistitito con un misto di stupore, curiosità, ammirazione e critica alla sua metamorfosi. Più magra (c'è chi parla di ricorso all'Ozempic, l'aiutino a cui sono ricorsi tanti e tante vip d'Oltreoceano per risolvere i problemi con il peso in modo più rapido), sempre sorridente, abbigliamento decisamente meno formale e progetti top, come lo shooting fotografico con la grande Annie Leibovitz, il cui obiettivo ha immortalato i più grandi.

