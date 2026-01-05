Crans-Montana, spunta il video del precedente: "Attenzione alla schiuma!"

Un video diffuso dalla testata svizzera Rts dimostrerebbe che era già noto da alcuni anni il rischio di incendio legato al materiale fonoassorbente infiammabile dei soffitti di Le Constellation a contatto con le candele pirotecniche usate per servire gli alcolici durante le feste.

È un barman del locale di Crans-Montana a dire ad alcuni clienti che partecipavano alla festa per il Capodanno 2020 "Fate attenzione alla schiuma! Fate attenzione alla schiuma! ("Faites gaffes à la mousses! Faites gaffes à la mousses!", secondo quanto riferito dal giovane che ha fornito le immagini e che aveva partecipato alla serata. L'avvertimento era stato pronunciato nei confronti dei giovani che avevano appena ricevuto le bottiglie ordinate, con le candele pirotecniche, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Qui il video del cameriere a Le Constellation

Intanto sono state aperte a Milano le camere ardenti per Achille Barosi e Chiara Costanzo, due delle giovani vittime della tragedia di Crans -Montana in Svizzera. Le salme sono rientrate questa mattina a bordo di un aereo dell'Aeronautica Militare atterrato all'aeroporto di Linate. La camera ardente di Achille Barosi è stata allestita nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove mercoledì 7 gennaio saranno celebrati i funerali. Per Chiara Costanzo la camera ardente è stata allestita nella cappella del Collegio San Carlo, frequentato dalla ragazza, mentre i funerali si terranno mercoledì pomeriggio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. A Linate sono state trasportate anche le salme di Emanuele Galleppini e Giovanni Tamburi, poi trasportate nelle rispettive città di origine Genova e Bologna. A Genova è stata aperta la camera ardente di Emanuele Galleppini nella chiesa dei frati cappuccini nell'ospedale San Martino, i funerali di Giovanni Tamburi saranno invece celebrati nella cattedrale bolognese di San Pietro mercoledì.