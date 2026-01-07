Venezuela, la Cina: "Stato sovrano con piena sovranità sulle sue risorse naturali"

Il Venezuela è "uno Stato sovrano con piena e permanente sovranità sulle sue risorse naturali e sulle sue attività economiche" e le richieste Usa "violano il diritto internazionale, ledono la sovranità e minano i diritti del popolo venezuelano": a dirlo la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, commentando le affermazioni del presidente americano Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti otterranno 50 milioni di barili di petrolio, in precedenza sanzionato, che saranno venduti da Washington, in parte probabilmente alla Cina. Pechino finora ha comprato il 90% circa del greggio annuale prodotto da Caracas.

Nel frattempo, è emerso che l'amministrazione Trump starebbe facendo pressione sul governo ad interim del Venezuela affinché licenzi dal Paese sudamericano tutti i presunti agenti segreti e spie provenienti da Cina, Russia, Cuba e Iran. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense ad Axios. Si tratta dello step successivo al raid della scorsa settimana che ha portato alla cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro. Il presidente Trump ha avvertito che un atteggiamento scorretto da parte della leader ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, potrebbe costarle caro, fino a innescare una seconda operazione militare nel Paese.