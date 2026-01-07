Atlantico, gli Usa sequestrano una petroliera russa: arriva la Marina di Putin

La nave, inizialmente nota come "Bella-1", era riuscita a sfuggire a un precedente tentativo di abbordaggio da parte della Guardia Costiera statunitense nel Mar dei Caraibi, rifiutando di consentire l'ispezione. Successivamente, ha cambiato nome in " Marinera ", issato bandiera russa e si è registrata ufficialmente in Russia per complicare eventuali azioni legali. Durante l'operazione di sequestro, unità navali russe, inclusi un sottomarino e altre imbarcazioni, si trovavano nelle vicinanze per scortare e proteggere la petroliera, che al momento era vuota e non trasportava carico.

Mosca aveva previamente inviato queste forze per "accompagnare" la nave, rischiando un'escalation di tensioni diplomatiche. Questa petroliera è l'ultima presa di mira nell'ambito della campagna di pressione del presidente Donald Trump contro il Venezuela, volta a imporre sanzioni sul settore petrolifero. Dall'invasione russa dell'Ucraina, oltre 3.000 "navi ombra" operano globalmente per trasportare petrolio e gas da Russia, Iran e Venezuela, eludendo le restrizioni occidentali.In un episodio separato, la Guardia Costiera Usa ha intercettato un'altra petroliera legata al Venezuela nelle acque latinoamericane, confermando il proseguimento del blocco marittimo contro le imbarcazioni sanzionate. E ora scoppia l'ira di Mosca: "L'abbordaggio della petroliera russa Marinera (ex Bella 1) in alto mare da parte delle forze americane ha violato la Convenzione dell'Onu sulle leggi del mare del 1982", spiega il ministero dei Trasporti russo. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.Ma non finsice qui. Il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha annunciato su X il sequestro di un'altra petroliera legata al Venezuela. "In un'operazione all'alba di questa mattina, il dipartimento della Difesa, in coordinamento con il dipartimento per la Sicurezza Interna, ha fermato una petroliera senza bandiera e soggetta a sanzioni, appartenente alla cosiddetta 'flotta oscura'", si legge nel post. "La nave intercettata, la M/T Sophia, operava in acque internazionali e svolgeva attività illecite nel Mar dei Caraibi. La Guardia Costiera americana la sta scortando negli Stati Uniti", aggiunge il comando meridionale.