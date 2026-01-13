Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Crans-Montana, clamoroso: niente domiciliari per Jessica Moretti

di
Libero logo
martedì 13 gennaio 2026
Crans-Montana, clamoroso: niente domiciliari per Jessica Moretti

1' di lettura

Clamoroso: Jessica Moretti non andrà ai domicliari. Il tribunale delle misure coercitive del Cantone del Vallese ha deciso di imporre misure sostitutive della detenzione preventiva per la gestrice del bar "Le Constellation" di Crans-Montana, teatro della tragedia di Capodanno. Lo riferisce l'emiettente Rts, secondo cui il tribunale ha così accolto la richiesta del pubblico ministero. Si tratta delle misure classiche che consistono nel divieto di lasciare la Svizzera, nell'obbligo di depositare tutti i documenti di identità e di soggiorno presso il pubblico ministero, nell'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia e nell'obbligo di versare adeguate garanzie.

"Quella mattina dopo aver depositato un mazzo di fiore, mentre entravo nella sala d'ingresso de Ler Constellation, l'immagine che mi sono trovato davanti era di una tragedia che aveva in centinaia di scarpe lasciate da una parte e dall'altra di una sala, con qualche giacca a vento e cappuccio, qualcuno mezzo bruciato e altri no, la dimostrazione plastica di quello che era avvenuto mentre questi giovani cercano di sfuggire alle fiamme", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla Camera della tragedia di Crans-Montana.

Crans-Montana, la frase della Moretti un istante prima del rogo: agghiacciante

Più persone, più clienti, più profitto. Se questa filosofia dovesse essere accertata, per Jessica M...

"Più che da ministro, da padre e da nonno ho pensato a quello che sarebbe potuto succedere a mio figlio, o nipote e a quello che provavano le famiglie", ha poi aggiunto il titolare della Farnesina.

Crans-Montana, tam tam su Jessica: "La portano in carcere", cosa hanno scoperto

Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del locale Le Constellation a Crans-Montana (Svizzera), rischia ...
tag
crans-montana
jessica moretti

Dito puntato Crans-Montana, la Bernardini De Pace umilia gli svizzeri: ecco le sue parole

Esclusiva del Tg3 Crans-Montana, la foto della porta di sicurezza nella notte della strage: tutto torna...

Lo scatto-simbolo Crans-Montana, ecco chi era la ragazza con il casco nero

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, la Bernardini De Pace umilia gli svizzeri: ecco le sue parole

Crans-Montana, la Bernardini De Pace umilia gli svizzeri: ecco le sue parole

Redazione
Iran, un'ecatombe: "Uccisi 12mila manifestanti", i video-choc. Trump: "Aiuti in arrivo"

Iran, un'ecatombe: "Uccisi 12mila manifestanti", i video-choc. Trump: "Aiuti in arrivo"

Crans-Montana, la foto della porta di sicurezza nella notte della strage: tutto torna...

Crans-Montana, la foto della porta di sicurezza nella notte della strage: tutto torna...

Africano legato a una mina dai russi, come lo costringono a morire: video-choc

Africano legato a una mina dai russi, come lo costringono a morire: video-choc

Costanza Cavalli