Iran, riaperto lo spazio aereo. Trump: "Uccisioni finite"

Donald Trump ha assicurato che "gli omicidi" in Iran erano "terminati" dopo che le autorita' hanno soffocato le proteste, ma hanno mantenuto la situazione incerta riguardo a un possibile intervento militare statunitense, indicando che Washington avrebbe monitorato attentamente la situazione. "Siamo stati informati da fonti molto importanti, che hanno riferito che gli omicidi sono finiti", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti durante un evento alla Casa Bianca, aggiungendo che queste stesse fonti avevano detto che le esecuzioni pianificate dei manifestanti alla fine "non si sarebbero svolte". Alla domanda di un giornalista dell'AFP se un intervento militare statunitense fosse ora escluso, Donald Trump ha risposto: "Osserveremo questo e vedremo cosa succedera' dopo".

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato in un'intervista al canale americano Fox News che mercoledi' o giovedi'" non ci saranno "impiccagioni". "Chiunque sia stato in strada dall'8 gennaio e' senza dubbio considerato un criminale", ha affermato il ministro della Giustizia Amin Hossein Rahimi. Secondo l'ONG norvegese Hengaw, l'esecuzione di un iraniano di 26 anni arrestato durante le proteste, Erfan Soltani, prevista ieri, e' stata posticipata, ma la sua vita rimane in pericolo. Il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente minacciato di intervenire militarmente per porre fine alla repressione del movimento di protesta, uno dei piu' grandi dalla proclamazione della Repubblica Islamica nel 1979.

I difensori dei diritti umani accusano la teocrazia sciita di aver condotto una brutale repressione a porte chiuse, in un paese di quasi 86 milioni di abitanti che e' stato tagliato fuori da internet per quasi una settimana per decisione delle autorita'. Intanto l'Iran ha riaperto il proprio spazio aereo ai voli commerciali, dopo una chiusura durata oltre quattro ore nella notte tra mercoledi e giovedì, durante i quali i vettori internazionali hanno dovuto deviare le proprie rotte a nord e a sud del Paese. Intanto, le compagnie aeree iraniane hanno già ripreso a volare sullo spazio aereo di Teheran.

Secondo l'ultimo rapporto dell'ONG Iran Human Rights (IHR), anch'essa con sede in Norvegia, almeno 3.428 manifestanti sono stati uccisi dall'inizio del movimento il 28 dicembre. "Questa cifra e' un minimo assoluto," avverte l'organizzazione, che riporta anche piu' di 10.000 arresti. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite prevede di riunirsi oggi, su richiesta degli Stati Uniti, per "un briefing sulla situazione in Iran".