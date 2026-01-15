Crans-Montana, la prova schiacciante: "Ecco perché la porta era chiusa"

Tra le storie più tristi del rogo di capodanno a Crans-Montana c’è sicuramente quella di Cyane Panine, la cameriera del “Le Constellation” morta in una notte che doveva essere di lavoro e di festa e, invece, si è trasformata in destino fatale. Ed è piena d’indignazione sua mamma, che ora punta il dito contro quella maledetta porta di servizio che non si apriva e che ha trasformato la fuga in una trappola mortale. I suoi racconti sono stati raccolti e raccontati da “La Repubblica” in un video che sta facendo il giro d’Italia e non solo.



“Era bella non solo fuori, ma anche nel cuore e nell’anima”, racconta la madre stringendo le lacrime e scagliandosi contro chi, secondo lei, ha lasciato le vie di fuga sbarrate. La giovane di 24 anni, ripresa nei video quella notte mentre porta bottiglie di alcolici con candeline scintillanti, è stata trovata in fin di vita davanti alla porta di sicurezza sbarrata sul retro del locale, mentre cercava di aiutare anche i giovani clienti a uscire. “La proprietaria non voleva che entrassero senza pagare. In un locale da 1000 euro a tavolo non poteva mettere lì una guardia e tenere l’ingresso aperto. Magari non sarebbe morto nessuno”, dice con amarezza la madre, attribuendo alla scelta di lasciare la porta chiusa una responsabilità gravissima nella catena degli eventi che ha portato alla morte di 40 persone. Le immagini e i racconti ripresi mostrano una scena di caos totale e incredulità: persone accalcate, urla, fiamme e una porta che non si apre quando potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.