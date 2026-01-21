Incendio a Davos, paura per Lilli Gruber: evacuato lo studio in diretta

"Scusate, c'è stata un'emergenza. Lo studio dov'era Lilli Gruber a Davos è stato evacuato": la giornalista Lina Palmerini ha accolto così i telespettatori del talk di Otto e mezzo in onda su La7 questa sera, mercoledì 21 gennaio. Da quando è iniziato il World Economic Forum, la conduttrice presenta e modera il dibattito direttamente da Davos. Oggi uno sfortunato evento non solo ha reso complicato l'avvio della puntata ma ha anche fatto preoccupare tutti, sia gli ospiti in studio, Marco Travaglio e Franco Bernabè, che i telespettatori a casa.

In particolare, sarebbe stato evacuato il centro congressi a Davos dove era stato allestito lo studio della giornalista, che aveva appena iniziato a condurre il programma. Sembra che sia scoppiato un incendio in un albergo adiacente, come ha fatto sapere in diretta la stessa conduttrice. "Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza di evacuazione", ha spiegato la Gruber in collegamento telefonico con la trasmissione, che questa sera dunque è stata condotta eccezionalmente dalla Palmerini, giornalista del Sole 24 ore.