Crans-Montana, Moretti scarcerato? Insorgono Salvini e Tajani: "Vergogna!"

Scarcerato Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation a Crans Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. La decisione è stata presa dal Tribunale delle misure coercitive di Sion: insieme alla moglie, Jessica Maric, l'uomo è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti, per cui è stata pagata una cauzione di 200 mila franchi da parte di un "amico stretto", sarà comunque sottoposto a misure cautelari come obbligo di firma e consegna dei documenti di identità. Lo stesso tribunale non ha ritenuto necessario di imporre a Jacques Moretti il braccialetto elettronico, come invece aveva chiesto la procura generale del Vallese.

"Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano. Rafforzeremo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai genitori delle vittime di questa incredibile sciagura. Continueremo a collaborare affinché le autorità svizzere accertino la verità e le responsabilità di quanto accaduto", così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Vergogna!", è invece il commento dell'altro vicepremier Matteo Salvini.