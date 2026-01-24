Crans-Montana, clamoroso: ecco chi ha pagato la cauzione a Moretti

Sarebbe un imprenditore ginevrino molto ricco il misterioso amico che ha versato la cauzione di 200mila franchi per Jacques Moretti. Lo riferiscono due fonti all'AGI senza tuttavia specificare il nome. Un versamento di denaro che ha permesso all'indagato, assieme alla moglie Jessica Maric, di uscire dal carcere e tornare in libertà nell'ambito dell'inchiesta in cui la coppia è indagata per omicidio, incendio e lesioni colpose per il rogo al 'Le Constellation' dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.
A disporre la scarcerazione al centro anche delle polemiche politiche è stato il Tribunale di Sion, col parere favorevole della Procura guidata da Beatrice Pilloud. Nella lettera ai pm agli atti dell'indagine, i legali riferirono questa possibilità dell'intervento di una persona disponibile ad aiutare l'ex gestore del locale sul cui nome veniva richiesta riservatezza visto il clamore mediatico che accompagna la vicenda.
Intanto l'emittente francese BfmTv ha ottenuto nuovi video dei primi momenti in cui è scoppiato l'incendio nel locale Le Constellation. Le immagini sono state girate da un giovane italiano, che compirà 16 anni a marzo. I video sono stati girati all'1:27. La polizia ritiene che l'incendio sia scoppiato all'1:26. Nelle immagini si vedono in particolare i camerieri arrivare in fila con le bottiglie, sulle quali sono accese delle candele incandescenti. Tra loro c'è Cyane Panine, la cameriera francese, sulle spalle di uno dei suoi colleghi, ma anche Jessica Moretti. Dalle immagini si vede come i camerieri non si siano accorti dello scoppio dell'incendio. Continuano a girare nel locale, nonostante le fiamme stessero iniziando a propagarsi sul soffitto.