Trump, "dazi dal 10 al 15%": pugno duro dopo la bocciatura della Corte Suprema

Donald Trump ha deciso di alzare i dazi globali dal 10% al 15% con effetto immediato. Lo ha annunciato lui stesso sul suo social Truth. "Io, in qualità di presidente, aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno 'derubato' gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%", ha fatto sapere il capo della Casa Bianca, riferendosi alla Section 212 del Trade Act del 1974, quella che consente l'introduzione di dazi globali fino al 15% ma per un periodo di soli 150 giorni.

"Nel corso dei prossimi pochi mesi, l'amministrazione Trump determinerà ed emetterà le nuove tariffe legalmente ammissibili, che proseguiranno il nostro straordinario processo di successo per rendere l'America di nuovo grande", ha aggiunto il presidente Usa tornando a criticare la sentenza della Corte Suprema definita "ridicola, mal scritta e straordinariamente antiamericana". La Corte Suprema, infatti, ha bocciato i dazi di Trump con sei voti a favore e tre contrari, stabilendo che il presidente non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il tycoon per giustificare i dazi del 'Liberation Day'. Una decisione, quella della Corte, che Trump aveva definito una "vergogna".