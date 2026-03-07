L'"Operazione Sansone" per far crollare gli Emirati: ecco cosa è (e cosa può accadere)

Duecento missili e 1.072 droni sugli Emirati Arabi. Una ventina dei primi e una settantina dei secondi hanno superato la contraerea colpendo fra l’altro l’aeroporto di Dubai, vari grandi alberghi, due data center di Amazon Web Services e il principale centro di desalinizzazione. Questi colpi da parte di Teheran sono frutto di un metodo ben preciso. "Gli Emirati - scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera - sono i grandi bersagli degli iraniani non solo perché, con gli Accordi di Abramo, riconoscono Israele. Anche il Bahrein lo fa ma, in confronto, viene risparmiato. Sembra piuttosto essere il modello Dubai il vero obiettivo di Teheran, il simbolo dell’integrazione blasfema degli arabi del Golfo nelle élite globali del denaro".

In Israele esiste qualcosa di simile che prende il nome di "Opzione Sansone". Ossia l’idea di far crollare le colonne del tempio sopra di sé e dei nemici filistei, dunque attivare l’arma atomica in una sfida esistenziale con l’Iran. Ed ecco che l'Iran stesso sta probabilmente sperimentando qualcosa che va nella stessa direzione. Vuole portare all’estremo lo stress dei vicini arabi nel Golfo, a costo di rischiare la loro rappresaglia, pur di spingerli a una rivolta contro Donald Trump.