EC-2, l'aereo giapponese che può cambiare le sorti della guerra

Quando il nuovo EC 2 giapponese ha lasciato la pista della base di Gifu per il suo primo volo, non era solo un aereo a decollare: era il simbolo di un salto tecnologico. Con il suo muso pronunciato e la forma che gli ha valso il soprannome di “brutto anatroccolo”, questo velivolo non è fatto per combattere in prima linea, ma per rendere invisibili i movimenti delle forze giapponesi. Radar nemici, comunicazioni satellitari, collegamenti elettronici: tutto ciò che rappresenta una minaccia può essere disturbato dall’EC 2, che opera a distanza, con precisione e sicurezza. Più che un caccia, più che un bombardiere, l’EC 2 è una macchina per “confondere il nemico”: un nuovo protagonista della guerra elettronica, dove le armi non sono bombe ma onde radio, e il controllo dello spettro elettnuovo ecromagnetico vale quanto il dominio dei cieli.
Derivato dal cargo Kawasaki C 2, l’EC 2 sostituirà l’EC 1, in servizio dal 1986, portando in dotazione sistemi modernissimi capaci di rilevare, analizzare e disturbare segnali radio e radar. Il suo muso lungo e appuntito ospita pod EW sofisticati, progettati per interferire con i sistemi nemici senza avvicinarsi pericolosamente ai bersagli. Le prime quattro unità saranno assegnate al Electronic Warfare Operations Group della Japan Air Self-Defense Force (JASDF) presso la base di Iruma, a est di Tokyo, con entrata in servizio prevista nel marzo 2027. Con un budget di 41,4 miliardi di yen (circa 262 milioni di dollari) stanziato tra il 2025 e il 2026, il Giappone dimostra quanto consideri strategico il dominio elettromagnetico, soprattutto in un contesto regionale segnato da tensioni con Cina, Corea del Nord e Russia.
Iran, Gilles Kepel: "La fase Hiroshima si avvicina", l'ombra del dramma nucleareAltro che guerra lampo. Siamo sull’orlo di qualcosa che assomiglia pericolosamente all’abisso nucleare. A di...
Per capire la portata del programma giapponese, basta guardare ad altri aerei di guerra elettronica: Il boeing EA 18G Growler (USA): Derivato dal caccia F/A 18F, il Growler può disturbare radar, intercettare comunicazioni e supportare missioni offensive. Diversamente dall’EC 2, opera spesso in prima linea insieme agli stormi di combattimento , EC 130H Compass Call (USA): Basato sul C 130, questo aereo è specializzato nel disturbare comunicazioni nemiche durante operazioni tattiche, più vicino a un supporto operativo che a un disturbo stand-off come l’EC 2. Il Lockheed EP 3 Orion (USA) e UP 3D Orion (Giappone): Aerei da pattugliamento adattati all’ELINT (intelligence elettronica), intercettano segnali ma non sono progettati specificamente per jamming diretto.
Donald Trump va preso sul serio: non alla letteraAvviso ai naviganti: questo articolo potrebbe invecchiare malissimo nel giro di pochissime ore. Ma non potendomi sottrar...
In pratica, mentre il Growler e il Compass Call combinano capacità offensive e di supporto, l’EC 2 si concentra sulla protezione e sull’interferenza a lungo raggio, riflettendo la strategia difensiva del Giappone. I velivoli come l’EC 2 non sparano missili ma “bombardano” lo spettro elettromagnetico. Disattivano radar, confondono comunicazioni e aprono la strada alle forze amiche, rendendo più sicure le operazioni militari in scenari complessi. Con questo primo volo, il Giappone dimostra di saper combattere non solo nel mondo fisico, ma anche in quello invisibile delle onde radio, aggiungendo un nuovo, potente strumento alla propria difesa nazionale. L’EC 2 è il volto moderno della guerra elettronica: un aereo che non colpisce con esplosivi, ma con frequenze, e che potrebbe cambiare il modo in cui il Paese difende i suoi cieli.