Iran, gli Usa recuperano il pilota del caccia abbattuto: una devastante prova di forza

"Lo abbiamo trovato! Cari concittadini americani, nelle ultime ore le forze armate statunitensi hanno portato a termine una delle operazioni di ricerca e soccorso più audaci della storia degli Stati Uniti, a favore di uno dei nostri incredibili ufficiali di equipaggio, che è anche un colonnello molto stimato, e che sono lieto di annunciarvi è ora Sano e Salvo!" Cosi il presidente Usa Donald Trump annuncia in un post su Truth la conclusione delle ricerche con esito positivo del secondo pilota dell'equipaggio dell'F-15 abbattuto in Iran venerdì.

"Questo coraggioso guerriero si trovava dietro le linee nemiche nelle insidiose montagne dell'Iran - scrive ancora Trump - braccato dai nostri nemici, che si avvicinavano sempre di più di ora in ora, ma non è mai stato veramente solo perché il suo Comandante in Capo, il Segretario alla Guerra, il Presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore e i suoi compagni d'armi monitoravano la sua posizione 24 ore su 24 e pianificavano con diligenza il suo salvataggio. Su mia indicazione, l'esercito statunitense ha inviato decine di velivoli, armati con le armi piu' letali al mondo, per recuperarlo. Ha riportato delle ferite, ma se la caverà. Questa miracolosa operazione di ricerca e soccorso si aggiunge al salvataggio riuscito di un altro coraggioso pilota, avvenuto ieri, che non abbiamo confermato perché non volevamo compromettere la nostra seconda operazione di salvataggio".

Questa, ha aggiunto il presidente Usa, "è la prima volta nella storia militare che due piloti statunitensi vengono salvati, separatamente, nel cuore del territorio nemico. Non lasceremo mai indietro un soldato americano! Il fatto che siamo riusciti a portare a termine entrambe queste operazioni senza che nemmeno un solo americano fosse ucciso o ferito, dimostra ancora una volta che abbiamo raggiunto un dominio e una superiorità aerea schiaccianti sui cieli iraniani. Questo è un momento di cui tutti gli americani, repubblicani, democratici e chiunque altro, dovrebbero essere orgogliosi e attorno al quale dovrebbero essere uniti. Abbiamo davvero l'esercito migliore - ha concluso Trump - più professionale e letale della storia del mondo. Dio benedica l'America, Dio benedica le nostre truppe e buona Pasqua a tutti!".