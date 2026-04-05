Pilota salvato, Trump umilia i pasdaran: "In pieno giorno, semplicemente non succede!"

"Abbiamo tratto in salvo il membro dell'equipaggio/ufficiale dell'F-15, gravemente ferito e davvero coraggioso, dalle profondità delle montagne iraniane". Su Truth il presidente americano Donald Trump torna a parlare della massiccia operazione delle forze speciali che ha portato al salvataggio del top gun americano abbattuto venerdì, dopo aver dato la notizia all'alba italiana con toni trionfali.

"L'esercito iraniano lo stava cercando con insistenza, in forze, e si stava avvicinando. E' un colonnello molto rispettato. Questo tipo di incursione viene raramente tentato a causa del pericolo per 'uomini e mezzi'. Semplicemente non succede! La seconda incursione è avvenuta dopo la prima, durante la quale abbiamo salvato il pilota in pieno giorno, anche questo insolito, dopo aver trascorso sette ore sopra l'Iran. Una dimostrazione incredibile di coraggio e talento da parte di tutti!", aggiunge il capo della Casa Bianca.

Il presidente ha quindi annunciato per domani alle 19 (le 13 ora di Washington) "una conferenza stampa con i militari, nello Studio Ovale", sulla missione di salvataggio del pilota del caccia F-15.Anche il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha salutato il salvataggio del pilota statunitense definendolo un segno della "stretta cooperazione" tra Tel Aviv e Washington. "Mi congratulo con i nostri partner americani per il recupero in sicurezza dei piloti", è la dichiarazione di Katz riportata da Ynet, "questa è un'altra espressione della stretta cooperazione tra Israele e gli Stati Uniti, anche nei momenti più complessi". Canale 12, emittente vicina al governo di Benjamin Netanyahu, aveva invece riportato che Israele non stesse aiutando in alcun modo l'alleato nel ritrovare il militare.

