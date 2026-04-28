J.D. Vance incorona Meloni: "Tutti quelli che parlano con lei"

Giorgia Meloni? È lei a tracciare "la rotta verso una ritrovata grandezza". A dirlo J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti. L'ex senatore firma la prefazione all’edizione americana del libro Giorgia’s Vision, dialogo della premier con Alessandro Sallusti. "Gli europei si meritano bravi statisti. Proprio come noi americani speriamo di eleggere leader illuminati nel nostro Paese - si legge negli stralci pubblicati dal Corriere della Sera -, l’America si augura che gli elettori in tutta Europa siano capaci di mandare al governo uomini e donne desiderosi di mettere al primo posto il loro Paese: difendere i propri confini e promuovere il primato della famiglia; senza lasciarsi turbare dalle voci dei propri concittadini, anche quando esprimono opposizione o dissenso".

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E ancora: "Abbiamo visto quali sono le conseguenze delle scelte opposte: frontiere spalancate a milioni di immigrati, impennata della criminalità, degrado delle istituzioni e un senso crescente tra i cittadini comuni di non essere né visti né ascoltati dai loro leader". Tornando alla premier: "Le conversazioni tra Giorgia Meloni e Alessandro Sallusti illustrano a meraviglia una leader capace non solo di dare un nome alle forze che minano le nazioni occidentali; ma, cosa più importante, di tracciare la rotta verso una ritrovata grandezza". Meloni – scrive Vance nella prefazione - parla di ridare vita a quel "senso italiano di comunità, senza il quale non saremo mai capaci di esprimere il nostro potenziale collettivo. Un concetto che è al cuore della sua visione: un obiettivo, mi permetto di aggiungere, che non sfugge a tutti coloro che hanno l’opportunità di parlare con lei. L’Italia non può crescere economicamente, riconosce Giorgia Meloni, se non rinvigorisce le istituzioni essenziali al benessere di ogni nazione: famiglia, fede, e amore per il proprio Paese".

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