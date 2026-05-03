Veleno per topi nel cibo del supermercato: chi è finito in manette, sospetto sconcertante

Un uomo di 39 anni è stato arrestato nell'ambito del caso dei vasetti di omogeneizzati risultati positivi a veleno per topi. Lo riporta l'agenzia di stampa austriaca Apa, che cita la polizia del Land austriaco Burgenland.

Non sono stati resi noti dettagli sul sospettato, sulle circostanze dell'arresto né su ulteriori passi investigativi, ma Apa riporta che il sospettato è attualmente indagato per procurato pericolo per la pubblica sicurezza e tentate lesioni personali aggravate.

La Kronen Zeitung riporta che l'arresto sarebbe avvenuto a Salisburgo. In Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia erano stati sequestrati in totale 5 vasetti di alimenti per l'infanzia manomessi prima del consumo. Le autorità tedesche stanno indagando sul caso per sospetta tentata estorsione ai danni del produttore di alimenti per l'infanzia HiPP.

Sempre secondo il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, l'uomo arrestato avrebbe chiesto 2 milioni di euro in criptovaluta all'azienda. Lo scorso 18 aprile era stato sequestrato un vasetto acquistato in un supermercato di Eisenstadt ed era risultato che conteneva 15 microgrammi di veleno per topi. Un secondo vasetto presumibilmente venduto nello stesso supermercato Spar di Eisenstadt e anch'esso, secondo quanto riferito, contenente veleno per topi, non è stato ancora trovato, riporta ancora Apa.