Donald Trump, il mistero del dentista: come sta davvero il presidente?

La salute di Donald Trump torna ancora una volta al centro di attenzioni e speculazioni. Il tutto dopo l'incontro con Re Carlo. Nel mirino le solite caviglie gonfie. Ma c'è di più: ora, far montare sospetti e illazioni, ci si mette anche il "mistero del dentista". Al rientro alla Casa Bianca dopo un fine settimana in Florida, il presidente, 79 anni, come detto e come accaduto è apparso con le caviglie visibilmente ingrossate, un dettaglio che non è sfuggito né ai fotografi né al pubblico. Le immagini scattate sul prato sud, mentre camminava accanto al figlio Donald Jr, mostrano in particolare la caviglia sinistra più pronunciata rispetto alle apparizioni recenti.

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Ma come annunciato, a rendere il quadro ancor più intricato, ci si è messa una visita non annunciata: un "appuntamento dentistico programmato" effettuato sabato e mai comunicato in anticipo dallo staff. Trump ha lasciato il suo golf club a Jupiter per recarsi nella struttura medica, dove è rimasto per un paio d'ore. Una fonte interna ha confermato la visita, mentre la Casa Bianca ha precisato che non è stata utilizzata anestesia.

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