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Meloni-Trump, il Financial Times: "Questa rottura è una svolta drammatica"

di Michele Zaccardilunedì 22 giugno 2026
Meloni-Trump, il Financial Times: "Questa rottura è una svolta drammatica"

2' di lettura

«La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è stata a lungo l’alleata europea più fedele di Donald Trump, ma ora ha abbandonato la sua cauta deferenza». Il Financial Times interviene sullo scontro tra la premier e il capo della Casa Bianca con un articolo comparso ieri nell’edizione online che analizza i rapporti tra i due leader.

Per il quotidiano britannico, il cambio di approccio «arriva mentre Meloni si prepara a una battaglia per la rielezione in cui il suo stretto rapporto con il presidente Usa sta diventando un peso politico sempre più gravoso».

A scatenare la reazione della premier sono state le dichiarazioni del presidente Usa, che ha detto che Meloni lo ha implorato di farsi delle foto con lei dopo il recente vertice del G7 in Francia. Il politologo Giovanni Orsina, intervistato dal Financial Times, ha affermato che quelle dichiarazioni sono «totalmente inaccettabili» per chi, come Meloni, si presenta come «la politica che difende l’onore e gli interessi dell’Italia». «Questo attacco è stato personale» ha aggiunto Orsina, «ma lei non la considera una banale questione personale», bensì «d’onore» che «per un nazionalista, è politico». «È come se avesse offeso la bandiera italiana» spiega il politologo. Sebbene la politica estera sia di rado un tema centrale nelle campagne elettorali italiane, Orsina è convinto che la querelle finirà per avvantaggiare Meloni: «Una piccola donna a capo di un Paese meno potente che si oppone al prepotente: è una storia fantastica».

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«Il litigio pubblico» si legge ancora nell’articolo «rappresenta una svolta drastica nelle relazioni tra i due leader. Il governo Meloni avrà inoltre difficoltà a ridefinire la propria politica estera, che si è concentrata sul mantenimento di stretti legami con la Casa Bianca per rafforzare il proprio peso negoziale nei confronti di Bruxelles. L’apparato diplomatico italiano sta ora lavorando a pieno ritmo nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l’Italia».

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La rottura tra Meloni e il presidente Usa rappresenta comunque una «svolta drammatica», continua il Financial Times. Anche perché i loro legami erano così stretti che Trump promosse la versione in lingua inglese della sua autobiografia, con tanto di prefazione redatta da suo figlio. E poi il vicepresidente JD Vance scrisse la prefazione al secondo libro di Meloni, La visione di Giorgia. Un rapporto, quello tra i due, che, in qualche modo, andrà recuperato.

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