Remigrazione, sovranismo respingimenti e pogrom: i veri razzisti sono gli africani

In Europa la “remigrazione”, cioè rispedire i migranti nei loro Paesi di origine, è uno slogan sempre più agitato all'estrema destra, come proposta di governo. In Sudafrica è invece una realtà innescata da una protesta popolare targata estrema sinistra. “March & March” è un gruppo di attivisti protagonisti di recenti proteste, che ha dato tempo fino a martedì alle persone che vivono illegalmente nel Paese per andarsene. Non ha specificato cosa accadrà a coloro che non lo faranno, ma i migranti dal resto dell’Africa dicono di avere una «paura estrema». È un tragico paradosso, dal momento che sono giusto 20 anni da quella rivolta di Soweto del 16 giugno 1976 che segnò un apice della lotta contro l’apartheid, radicalizzando il sentimento del resto del Continente contro il governo «bianco». Dopo la sua elezione, nel 1994, Nelson Mandela volle in qualche modo ringraziare il Continente intero, accogliendo lavoratori dal resto dell’Africa: manodopera particolarmente richiesta nelle miniere.

Col tempo la presenza di 4 milioni di africani, tra legali e illegali, ha però acceso una crescente xenofobia, sfociata addirittura in periodici pogrom. Sessantadue persone furono uccise durante le rivolte del 2008, tra cui 21 sudafricani, e oltre 150.000 furono sfollate. Nel 2015, almeno in cinque persero la vita. Quasi in contemporanea, all’altro capo del Continente il 23 giugno in Tunisia l’attivista antirazzista Saadia Mosbah si è vista condannare a otto anni di carcere. Questa donna di 66 anni e i membri della sua associazione, che difende i migranti provenienti dall’Africa subsahariana, sono stati processati con accuse di riciclaggio di denaro e arricchimento illecito che le organizzazioni internazionali per i diritti umani considerano chiaramente pretestuose. Anche la Libia è stata accusata da Amnesty International di “repressione xenofoba”: «una campagna sempre più intensa, alimentata da una retorica xenofoba, di arresti di massa, detenzioni arbitrarie ed espulsioni collettive illegali», sia da parte del Governo di Accordo Nazionale con sede a Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, sia dal governo parallelo controllato dal Maresciallo Khalifa Haftar e dai suoi figli a Bengasi, nella parte orientale del Paese.