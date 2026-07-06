Australia, misteriose sfere metalliche rinvenute in spiaggia: "Non toccatele", il sospetto

È mistero sulle spiagge del Queensland, in Australia. A lasciare tutti di sasso, come ben si vede dalle foto diffuse sui social, la comparsa di misteriosi detriti ribattezzati "palle spaziali" e che, secondo la polizia, potrebbero essere collegati al lancio di un razzo e contenere sostanze chimiche tossiche. Per questo le autorità si raccomandano di non toccare gli oggetti. L'Agenzia spaziale australiana ha confermato di essere al lavoro per determinare la natura e l'origine dei misteriosi oggetti, grosse sfere ritrovate sulle spiagge della zona di Forrest Beach a Townsville.
Fentanyl, le 80 fiale sparite dalla cassaforte dell'israelitico: riunione d'emergenza a Palazzo ChigiUn mistero che ha procurato "un forte allarme" a Palazzo Chigi: ottanta fiale di Fentanyl sono sparite da...
Un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco ha spiegato che sei oggetti sono stati ritrovati sulle spiagge, cinque di questi sono stati "messi in sicurezza in fusti" mentre un sesto era in fase di "messa in sicurezza". Nella nota si legge poi che "è possibile che nei prossimi giorni vengano ritrovati altri detriti nella zona" e, sebbene "attualmente non vi sia alcun pericolo per la comunità locale", i residenti dovrebbero consultare le informazioni fornite dall'Agenzia Spaziale Australiana. "La natura dei detriti e la loro origine sono ancora in fase di accertamento", prosegue il comunicato. Un portavoce dell'Agenzia spaziale australiana ha confermato che si ritiene che gli oggetti siano detriti spaziali. "L'Agenzia spaziale australiana sta fornendo supporto alle autorità locali in relazione a presunti detriti spaziali rinvenuti a Forrest Beach, nel Queensland settentrionale. L'Agenzia sta lavorando per determinarne la natura e l'origine".
Bonifico sconosciuto, si ritrova 20 miliardi sul conto in banca: è ancora giallo20 miliardi di dollari sul conto, a sorpresa. Questo quanto si è trovato di fronte un uomo mentre stava facendo l...
Secondo quanto dichiarato da Alice Gorman gli oggetti non sembrano presentare segni di bruciature o annerimenti. "Questo suggerisce che potrebbero provenire dal lancio di un razzo che è rientrato sulla Terra". Per l'archeologa spaziale ed esperta di detriti spaziali presso la Flinders University quelli rinvenuti "sembrano essere coerenti con ciò che si trova in un sistema di alimentazione. Si tratta di serbatoi di carburante pressurizzati realizzati in leghe di titanio con un punto di fusione molto elevato. Sono conosciute come 'palle spaziali' e possono essere ritrovate anni dopo il lancio. Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un loro atterraggio".
Queensland Fire and Rescue Warn of potentially hazardous objects on Forrest Beach— Skywatch Signal (@UAPWatchers) July 6, 2026
Specialist QFR Scientific teams have safely secured a number of the items throughout the weekend and remain on scene continuing their work. A 50-metre exclusion zone is still in place.… pic.twitter.com/5vyYT8NrkT