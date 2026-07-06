Australia, misteriose sfere metalliche rinvenute in spiaggia: "Non toccatele", il sospetto

È mistero sulle spiagge del Queensland , in Australia . A lasciare tutti di sasso, come ben si vede dalle foto diffuse sui social, la comparsa di misteriosi detriti ribattezzati " palle spaziali" e che, secondo la polizia, potrebbero essere collegati al lancio di un razzo e contenere sostanze chimiche tossiche. Per questo le autorità si raccomandano di non toccare gli oggetti. L'Agenzia spaziale australiana ha confermato di essere al lavoro per determinare la natura e l'origine dei misteriosi oggetti, grosse sfere ritrovate sulle spiagge della zona di Forrest Beach a Townsville.

Un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco ha spiegato che sei oggetti sono stati ritrovati sulle spiagge, cinque di questi sono stati "messi in sicurezza in fusti" mentre un sesto era in fase di "messa in sicurezza". Nella nota si legge poi che "è possibile che nei prossimi giorni vengano ritrovati altri detriti nella zona" e, sebbene "attualmente non vi sia alcun pericolo per la comunità locale", i residenti dovrebbero consultare le informazioni fornite dall'Agenzia Spaziale Australiana. "La natura dei detriti e la loro origine sono ancora in fase di accertamento", prosegue il comunicato. Un portavoce dell'Agenzia spaziale australiana ha confermato che si ritiene che gli oggetti siano detriti spaziali. "L'Agenzia spaziale australiana sta fornendo supporto alle autorità locali in relazione a presunti detriti spaziali rinvenuti a Forrest Beach, nel Queensland settentrionale. L'Agenzia sta lavorando per determinarne la natura e l'origine".