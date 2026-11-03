La figuraccia del premier socialista Andy Burnham: sul campo da cricket finisce malissimo

Il primo ministro britannico Andy Burnham si è reso suo malgrado protagonista di una plateale figuraccia su un campo da cricket ad Antigua, isola delle Piccole Antille. Il premier, volato nei Caraibi per il vertice dei leader del Commonwealth, è scivolato e caduto a terra mentre tentava di correre per un rischioso "single", durante un incontro con l'ex campione Sir Viv Richards. Il Primo Ministro è inciampato mentre correva tra i wicket. Burnham si trovava lì per incontrare giovani giocatori di cricket del luogo e Will Gaffney, fondatore dell'ente benefico "Bat For A Chance", che ha donato attrezzature per il cricket agli abitanti di Antigua. "La mia corsa tra i wicket ha bisogno di un po' di miglioramento", ha scherzato poco dopo Burnham. L'episodio risale a lunedì 2 novembre.

WATCH: Andy Burnham falls over while playing cricket in Antigua in the Caribbean https://t.co/GfOhL8lUan — Politics UK (@PolitlcsUK) November 2, 2026