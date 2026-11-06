Meghan Markle sotto choc: il padre Thomas arrestato per pedopornografia

Thomas Markle è stato arrestato dagli agenti del'Fbi in Florida. L'uomo, padre di Meghan moglie del principe Harry, duca di Sussex, è stato trovato in possesso di materiale pedopornografico. L'ottantaduenne si trovava nella residenza per anziani Maravida Senior Living Lakeland, località in cui si era trasferito dopo il rientro negli Stati Uniti, quando è stato arrestato. Lo riporta il Daily Mail. Thomas Markle è un ex direttore della fotografia di Hollywood e ha sempre negato ogni accusa. Il materiale pedopornografico era stato trovato nelle residenze che il padre della Duchessa del Sussex aveva affittato in Messico. Sempre secondo il Daily Mail, sono state trovate circa venti scatole contenenti fotografie, pubblicazioni, apparecchiature informatica e videocassette vhs, in cui era presente materiale raffigurante abusi sessuali su minori. Le autorità messicane hanno anche sequestrato computer, chiavette usb, dispositivi elettronici e altre prove da sottoporre ad analisi forensi.

Oltre al Messico, altro materiale su abusi sessuali su minori era stato scoperto dal figlio dell'uomo, Thomas Markle Jr, nella loro vecchia residenza di Cebu, nelle Filippine. Anche in quel caso è stata aperta un'indagine. La polizia filippina ha confermato il ritrovamento di materiale esplicito che raffigura minori. Gli inquirenti stanno esaminando i file. Meghan Markle ne era a conoscenza. Già nel 2018 la duchessa del Sussex aveva dichiarato di "esserne profondamente turbata". Nel 2025, mentre il padre era ricoverato in ospedale nelle FIlippine, Meghan gli avrebbe mandato una lettera informandolo che sapeva che l'uomo aveva abusato di bambini piccoli e che non avrebbe mai conosciuto i suoi nipoti (il principe Archie e la principessa Lilibet). Nella lettera, infine, la donna avrebbe affermato che quella sarebbe stata l'ultima volta in cui il padre avrebbe avuto sue notizie.