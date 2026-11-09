Aurora Valentini, la compagna pro-Pal ingrata: la liberano e non ringrazia l'Italia

Il fermo nel villaggio di Kafr Ni’ma, a ovest di Ramallah, in Cisgiordania, è avvenuto la mattina di venerdì 6 novembre. Quattordici attivisti internazionali, tra cui sei italiani, sono stati bloccati dalle autorità israeliane con l’accusa di turbamento dell’ordine pubblico. L’intervento dello Stato ebraico è avvenuto mentre il gruppo affiancava i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Una presenza, secondo le forze di sicurezza di Gerusalemme, non autorizzata in una zona considerata militare. Non solo: sarebbe stata intenzione del gruppo, sostiene Israele, realizzare «campagne mediatiche anti-israeliane», con il sostegno al «movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (Bds) contro Israele».

Così dopo essere stati trasferiti presso la stazione di polizia di Modi’in Illit, gli attivisti sono stati espulsi previo trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dal quale ieri mattina sono partiti i voli di linea che li hanno riportati in Italia. Sei, come detto, gli italiani coinvolti, tra cui un consigliere comunale di La Spezia, Giorgia Lombardi (Avs). Gli altri cinque sono l’attivista ligure Lorenzo Diofili, la fotoreporter Paula Jesus, il documentarista Marco Cola, Cosimo Dondini e la pugliese (residente a Torino) Aurora Valentini. Sono tutti atterrati ieri mattina all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia.

CAMPAGNA MEDIATICA

La lunga premessa è doverosa per raccontare che una delle partecipanti alla “spedizione” in Israele, la 29enne Valentini, raggiunta dai colleghi del Tgr Puglia della Rai, che le hanno chiesto se intendesse ringraziare le autorità italiane per la rapida conclusione della vicenda, ha candidamente ammesso di «no». Anzi, «assolutamente no».

Nel servizio curato da Gianluca Veneziani, l’attivista pugliese scuote la testa. «Sono venuti dopo due giorni quando sono stati avvisati dopo mezz’ora. Ieri (sabato, ndr) sono venuti la sera per dirci “noi non possiamo fare niente”. Ho provato a chiedere di chiamare la mia famiglia, neanche quello potevamo fare». E quindi «assolutamente non un grazie alle autorità italiane». In chiusura arriva l’elemento politicamente più significativo: il riferimento all’ambasciata italiana a Tel Aviv, che pure fin dal 6 novembre si è attivata - insieme al consolato italiano a Gerusalemme - per chiedere l’immediato rilascio dei nostri connazionali (oltre a garantire la tradizionale assistenza messa in campo per la tutela dei cittadini italiani all’estero). «In che senso?

C’è l’ambasciata italiana a Tel Aviv che è il punto nevralgico del governo genocidiario, e sionista e terrorista di Israele. Assolutamente non grazie alle autorità italiane», ripete Valentini. La Farnesina, già sabato, aveva diffuso una nota nella quale comunicava che l’indomani, quindi oggi, tutti i connazionali sarebbero rientrati in Italia (come puntualmente avvenuto, peraltro con biglietti pagati da Israele). Non solo: a tutti è stato garantita la possibilità di chiamare le famiglie e di parlare con il console italiano e i suoi collaboratori.

Da qui l’irritazione per la sortita dell’attivista, che ieri ha spinto la Farnesina a ribadire che «le autorità consolari italiane si sono attivate immediatamente». Il console, inoltre, «ha anche potuto effettuare una visita consolare presso l’aeroporto ai sei italiani fermati e parlare con ciascuno di loro». Restano da chiarire quali sono state le condizioni di detenzione, visto che gli attivisti hanno denunciato di aver subito «violenza psicologica» e, in un caso, anche un’aggressione.

«Questi giorni, per noi, sono stati difficili e spaventosi, ma sono stati solo due. Le violenze psicologiche e fisiche sono state tante», ha detto Giorgia Lombardi dopo essere atterrata a Venezia alle 9,30 di ieri. «Ci hanno preso, poi separato uomini e donne. Ci hanno fatto spogliare quasi nudi. Io ho subito anche un tiraggio ai testicoli, ci hanno preso a calci. Per ore, giorno e notte la luce accesa, senza poter parlare con nessuno. Venivamo insultati costantemente», ha aggiunto Marco Cola. Denunce che la Farnesina ha preso seriamente, tanto che l’Ambasciata «ha già chiesto chiarimenti alle autorità israeliane sulle condizioni di detenzione», ha ricordato il ministero degli Esteri.

LA PUNTUALIZZAZIONE

Il padre di Aurora, Olinto Valentini, anche lui ai microfoni del Tgr Puglia, ci ha tenuto invece a ringraziare la nostra rete diplomatica: «Il console è veramente una persona molto presente e molto attenta. È stato disponibile a qualsiasi ora. È veramente gente preparata che sa salvare i nostri concittadini». Il rappresentante diplomatico, ha aggiunto Valentini, «la sentiva la nostra angoscia e quindi non si è sottratto in nessun momento di questo percorso difficoltoso che abbiamo dovuto attraversare». Il problema, semmai, ha riguardato la capacità di accesso diretto, e di acquisizione delle informazioni, delle autorità italiane presso quelle israeliane durante la detenzione. Un aspetto, tuttavia, di cui non è responsabile la Farnesina.