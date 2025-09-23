Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Bocciata la richiesta di revoca dell'immunità di Ilaria Salis. Per "salvare" la deputata eletta all’Europarlamento con Avs serviva una maggioranza semplice: ovvero la metà più uno dei partecipanti al voto in commissione Juri. I componenti, tutti presenti, sono 25: 11 tra socialisti, democratici, sinistra e Verdi contrari alla revoca, 7 tra sovranisti, patrioti e conservatori favorevoli alla revoca, altri 7 popolari. Risultato? I contrari alla revoca sono stati 13 e i favorevoli 12.

Ma cosa succede ora? La raccomandazione della commissione di respingere la richiesta di revocare l'immunità verrà ora trasmessa a tutto il Parlamento. Ecco allora che nella prima seduta utile, il 7 ottobre, tutti gli eurodeputati saranno chiamati a votare, sempre a maggioranza semplice. In seguito alla votazione, il presidente comunicherà immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro in questione.